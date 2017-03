Anh: Gửi Văn Thư Cho Liên Âu Bắt Đầu Tiến Trình Brexit

LONDON - Công văn xác nhận ý định “ly thân” Liên Âu bằng cách thực hành điều 50 của hiệp ước Lisbon đã đuợc đại diện thường trực của vương quốc thống nhất UK chuyển tới chủ tịch HĐ Liên Âu Donald Tusk.Trước đó, Thủ Tướng Theresa May đã ký văn thư và lên tiếng với QH lúc 1 giờ rưỡi chiều Thứ Ba.Tại Pháp, ứng viên TT Emmanuel Macron tuyên bố chiều Thứ Ba: ưu tiên bảo vệ EU và UK nên duy trì các quan hệ gần gũi EU.Thủ Tướng May đề ra các nguyên tắc thương luợng, gồm (1) là nói chuyện trong tinh thần xây dựng, tôn kính và hợp tác chân thành; (2) là ưu tiên vì quyền lợi của dân thường; (3) là hướng tới các thỏa thuận thỏa đáng; (4) là hạn chế sự gián đoạn; (5) là lưu ý tới quan hệ độc đáo giữa UK và Republic of Ireland và tầm quan trọng của hoà bình tại Bắc Ireland; (6) là bắt đầu đàm phán kỹ thuật về các chính sách chi tiết, nhưng dành ưu tiên cho các thách thức lớn; và (7) là chung sức thúc đẩy và bảo vệ các giá trị cùng chia sẻ.Tại Đức, ngoại trưởng Sigmar Gabriel tuyên bố “Cuộc thương luợng này không là dễ với cả 2 bên” sau khi nhận định: khó hiểu tại sao có thể tin rằng thế đơn độc là lợi trong các điều kiện toàn cầu hoá như hiện nay.Tại thủ phủ EU, chủ tịch Donald Tusk nói “Không có lý do để giả vờ rằng hôm nay là 1 ngày vui”. Ông nhắc tới gần 50% cử tri UK bỏ phiếu không tán đồng Brexit, và nhấn mạnh “Cộng đồng 27 thành viên còn lại càng quyết tâm và đoàn kết hơn”.Tại Bạch Ốc, phát ngôn viên tuyên bố “Hoa Kỳ tôn trọng ý nguyện của cử tri UK.