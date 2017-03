Khi Robot Vào, Thợ Bước Ra

Đó là chuyện sẽ xảy ra... khi robot vào, kinh tế sẽ tăng thêm, năng suất sẽ tăng tốc, nhưng người lao động Việt sẽ đội nón ra đi. Thậm chí, lúc đó, có thể cũngc hẳng có nón mà đội.Biết làm sao bây giờ... Cả thế giới đều robot hóa cả. Thế là doanh nghiệp VN phải chạy đua. Có cách nào tái huấn luyện cho công nhân Việt hay không?Báo Người Lao Động viết theo bản tin Nhịp Cầu Đầu Tư ghi rằng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng đưa ra cảnh báo: 86% người lao động Việt Nam trong ngành dệt may - da giày có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm cao do tự động hóa, trong khi đó 3/4 lao động làm công ăn lương trong ngành sản phẩm điện - điện tử có thể sẽ bị robot thay thế.Một chiếc máy cắt có thể thay thế cho khoảng 15 lao động. Vì thế, không phải tương lai quá xa vời, hàng triệu lao động trong ngành dệt may, da giày tại Việt Nam có nguy cơ mất việc trước sự thay thế hàng loạt bằng robot.Trong khi đó, nhiều người tranh luận về chuyện có nên xây tượng rùa vàng bên Hồ Gương hay không?Có người nói rằng rùa là linh vật, vì rùa đã dâng gươm cho vua Lê chốngq uân phương Bắc và cứu được toàn dân, nhưng cũng có người nói rằng, theo Dân Việt: “Rùa và rắn được cho là đại diện của thế lực ác tà luôn gây lụt lội làm hại người dân.”Nguyên khởi vì mới đây, ông Tạ Hồng Quân - một công dân Thủ đô vừa trình UBND Hà Nội đề án chi tiết “Đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm”.Theo đề án, một bức tượng rùa được đúc nguyên khối bằng đồng và dát vàng, dài 2,5 mét, cao 3,5 mét và có trọng lượng khoảng 6-10 tấn đồng. Vị trí đặt tượng rùa là tại ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng hoặc vườn hoa nhìn sang tượng đài Lý Công Uẩn.Rùa là linh vật hay ác vật?Xin nhớ rằng, đó là kiểu “xâu đẹp tùy người đối diện”...Bởi vì, rồng là linh vật của các quốc gia Đông phương, nhưng rồng là ác quỷ đối với các quốc gia Tây phương, vì trong ngày Tận thế, những con rồng sẽ phun lửa huỷ diệt toàn bộ sự sống trên Trái Đất...Trong khi đó, một ngôi chùa sẽ vào quy hoạch để thu hút du khách.Báo Hà Nội mới kể rằng ngày 29-3, lãnh đạo UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, huyện đang khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị lập quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, thu hút khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.Đó là lý do, theo bao1ó này, “Huyện Quốc Oai đang khẩn trương tiến hành di dời 47 hộ dân để chuẩn bị lập quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn.Trong công tác chuẩn bị quy hoạch, vấn đề trước mắt được đặt ra là việc phải di dời 47 hộ dân sống quanh hồ Long Trì (chân núi Thầy) đến khu tái định cư mới, bảo đảm các vành đai bảo vệ theo quy định cho di tích.”Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kê chuyện hung thần tàu biển, và chính phủ đã 'Xác định 99%' tàu gây tai nạn với tàu Hải Thành 26...Bản tin TT ghi rằng vào ngày 29-3, báo cáo với Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, 99% đã xác định được tàu gây ra tai nạn với tàu Hải Thành 26, làm chín người mất tích, tàu chìm...Bên cạnh đó, thứ trưởng Công cho biết hiện đã giao Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu chủ trì việc phối hợp các cơ quan khác điều tra, thu thập chứng cứ để làm rõ tàu cũng như nguyên nhân tai nạn.Đáng chú ý, theo thứ trưởng Công, hiện đã xác định “khá rõ” nguyên nhân xảy ra tai nạn cũng như 99% tàu đã gây ra tai nạn với tàu Hải Thành 26. Khi nào chính xác 100% sẽ công bố với báo chí.”Sao mà nghi quá... Vậy, cái 1% là gì? Thì cứ nói đại cái 99% ra xem sao, có ah5i gì đâu...Trong khi đó, bản tin VnExpress kể chuyện: Kinh doanh vỉa hè đóng góp dưới 13% GDP...Con số này cũng nghi quá.Bản tin nói rằng:“Nhìn nhận việc dọn dẹp vỉa hè sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, song đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng mức độ tác động không quá lớn, bởi quy mô kinh doanh cá thể thấp hơn nhiều mức 30-50% GDP mà một số ý kiến nêu ra.Chia sẻ tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2017, bà Lê Thị Minh Thủy - Vụ trưởng Thống kê thương mại và dịch vụ cho biết, bộ phận kinh doanh cá thể tính trên cả nước hiện có quy mô khoảng 4,6 - 4,8 triệu hộ, đóng góp khoảng 11-13% GDP. Trong đó, bên cạnh những hộ hoạt động trong lĩnh vực ăn uống, buôn bán hàng hóa, những người kinh doanh trên vỉa hè, khu vực này còn bao gồm cả các hộ kinh doanh thương mại, các dịch vụ khác.”Tổng cục Thống kê có khả tín chăng? Phải chăng cũng là robot tính ra?