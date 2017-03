“Made in Germany'' tốt hạng nhất; Trung cộng hạng 49 trong số 52 quốc gia

Lá Thư từ Đức quốc

“Made in Germany'' tốt như chưa bao giờ, hạng nhất;

Trung cộng hạng 49 trong số 52 quốc gia !



* Lê Ngọc Châu





Cái nhãn hiệu "Made in Germany" phổ biến nhất đối với khách hàng trên thế giới.

Con dấu "Made in Germany" là nguồn gốc phổ biến nhất trên thế giới. Đây là kết quả của một nghiên cứu do công ty nghiên cứu thị trường Statista và nghiên cứu Dalia thực hiên, khoảng 43.000 người tiêu dùng được phỏng vấn tại 52 quốc gia.



Đức theo chỉ số này " Made-in-Country-Index " chiếm vị trí thứ 1, tiếp theo là Thụy Sĩ, Made in EU, Anh, Thụy Điển, Canada và Italia. Mỹ cùng chia sẻ vị trí thứ tám với Pháp và Nhật Bản (trong TOP TEN).



Người mua (khách hàng) đánh giá cao các sản phẩm của Đức đặc biệt là chất lượng cao ( một trong hai người tiêu dùng xác nhận chất lượng cao sản phẩm của Đức) và phù hợp với tiêu chuẩn an toàn (gần một phần ba cho rằng đặc biệt là an toàn).



Vì vậy không ngạc nhiên, Đức theo ước tính của Viện Ifo, năm ngoái đã có thể tạo ra được một thặng dư xuất khẩu khoảng 275 tỷ Euro.



Nhãn hiệu không được ưa chuộng nhất thế giới là "Made in China", trong nghiên cứu tại 52 quốc gia đã bị xếp hạng thứ 49 !



• © Lê-Ngọc Châu (Nam Đức, Chiều 29.03.2017)

- Nguồn : báo Bild 26. März 2017 & Internet