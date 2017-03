Trump Ký Sắc Lệnh Xóa Cắt Giảm Khí Thải, Nhưng Không Cứu Được Việc Làm Ngành Mỏ Than

WASHINGTON - TT Trump ký ban hành trong ngày Thứ Ba sắc lệnh ngăn chận các nỗ lực cắt giảm khí thải carbon dioxide của chính phủ Hoa Kỳ trước đây, là đảo ngược kế hoạch “nhà máy điện sạch” của chính quyền Obama trong chương trình hoạt động của cơ quan bảo vệ môi trường EPA, mà mục tiêu là ứng phó với biến đổi khí hậu.Trong thời gian tranh cử, ông Trump đã hưá thu hồi các biện pháp cắt giảm thán khí dioxide carbon của chính quyền truớc, nhân danh nhu cầu kích thích tăng trưởng kinh tế.Nhưng, các giới bên ngoài chính quyền Trump vẫn cảm thấy hoài nghi “nhà máy điện sạch” có thật là lý do làm sa sút các cộng đồng khai thác mỏ than.Theo cựu giám đốc EPA Gina McCarthy, giá hạ của hơi đốt giành chiếm trị trường của than. Theo lời bà, việc làm của lãnh vực điện mặt trời đang tăng trưởng với tốc độ cao gấp 12 lần sức tăng trưởng chung của kinh tế.Mục tiêu do chính quyền Obama đề ra là giảm khí thải carbon 32% trước năm 2030.Ngoài ra, ông Robert Murray là chủ nhân của Murray Energy mô tả TT Obama là thủ phạm chính tiêu diệt ngành khai mỏ than – ông Murray báo động chính quyền Trump: chớ giả định sẽ khôi phục việc làm cho công nhân mỏ than, vì là không thực tế.