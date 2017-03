Kịch Tác Gia Khôi Nguyên Nobel Miss Piggy Trình Diễn tại New York Vở Độc Thoại Phê Bình TT Trump

NEW YORK - Kịch tác gia khôi nguyên Nobel đuợc biết với biệt danh Miss Piggy định trình diễn tại sân khấu của thành phố New York, tỉnh nhà của TT Trump, vở độc thoại chuyển thông điệp hàm ý “The King Is Guilty – vua mắc tội”.Nhân vật Miss Pigggy không hại ai bao giờ - hình ảnh của nhân vật kịch với mái tóc vàng, đôi mắt chảy máu, mõm lớn như heo, đuợc phóng lớn trên màn ảnh của 1 hí viện Manhattan là biểu tượng của tác phẩm mới nhất của kịch tác gia Elfriede Jelinek.Với kịch bản này, tác giả Jelinek vận dụng 1 trong các công cụ thắng giải Nobel 2004 để tạo ra bình luận về thắng lợi của tỉ phú Trump gọi là “On The Royal Road: The Burgher King”.Vở kịch độc thoại của “Miss Piggy” công diễn lần đầu tiên tại New York với 1 giọng nữ tại hí viện của 1 trường đại học Midtown hôm Thứ Hai – toàn bộ vở kịch sẽ đuợc trình diễn sau tại Hamburg (Đức).Trong vở độc thoại này, nhân vật của Miss Piggy nói “Tôi không muốn nói về mẹ tôi – không bao giờ. Tôi không thể bớt quan tâm nếu mọi sự là thuận theo trật tự đúng ý muốn của tôi”.Trong diễn đọc 1 giờ, diễn viên Masha Dakic đọc bằng những âm điệu khác nhau, như khi diễn tả tâm trạng sợ hãi của di dân, rằng “Chúng ta là công dân Hoa Kỳ, nhưng không bao lâu nữa” – tiếp theo là bình luận về cảm tình viên của tỉ phú Trump “Mọi người nói điều ông ta nói – mọi người đả kích điều ông ta luôn đả kích”.Độc thoại của kịch tác gia Jelinek chạm tới Muời Điều Răn, lịch sử của trí thức Đức, tâm lý học của Freud, về bong bóng của thị trường địa ốc, về các đại ngân hàng, để hướng tới ám chỉ: TT Trump là nhà lãnh đạo bất tài.“The Royal Road” có thể cũng nhắc lại các tội ác của Austria và Đức trong thời gian thế chiến diễn ra 70 năm trước.Độc thoại nói rõ “Nhà vua bị quy trách nhiệm về sự điêu tàn của thành phố – nhà vua có tội, nay chúng ta đã biết thế. Nên chúng ta chịu trách nhiệm”.