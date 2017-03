TQ: Đã Xây Xong Đảo Nhân Tạo ở Biển Đông, Chiến Đấu Cơ Sẽ Tới; TQ, Phi: Họp Tay Đôi Bàn Hợp Tác, An Ninh Hàng Hải Biển Đông

Trung Quốc đã giở nhiều thủ đoạn để xâm chiếm Biển Đông mà cụ thể là một mặt họ thúc các nước có tranh chấp ở Biển Đông đàm phán song phương để tìm cách mua chuộc hoặc áp chế, mặt khác thì họ tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo và thiết đặt khí cụ quân sự để có thể sẵn sàng dùng chúng để tấn công các nước có tranh chấp và bảo vệ tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm Thứ Tư.Bản tin VOA viết rằng, “Trong cuộc tham vấn ngoại giao lần thứ 20 giữa hai nước Trung Quốc và Philippines hồi tháng Giêng, đôi bên đã đồng ý thiết lập một cơ chế tham vấn song phương về vấn đề Biển Đông nhằm thảo luận các vấn đề quan tâm chung, thúc đẩy hợp tác và an ninh hàng hải.“Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, Ernesto Abella, cho biết đây là một trong những vấn đề được thảo luận trong cuộc họp giữa Tổng Thống Rodrigo Duterte và đại sứ Trung Quốc Triệu Kiến Hoa tại thành phố Davao hôm 27/3.”Nhưng đàm phán song phương với một đế quốc đầy tham vọng ở Biển Đông như TQ thì các nước nhỏ như Phi Luật Tân chỉ chuốc lấy thảm bại.Liên quan đến tình hình Biển Đông, một bản tin khác của Đài VOA hôm 29 tháng 3 cho biết rằng, “Trung Quốc hầu như đã hoàn tất công trình xây cất cơ sở hạ tầng quân sự trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông, cho phép Bắc Kinh triển khai chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự khác đến những nơi này vào bất cứ lúc nào, Reuters dẫn lời các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) tại Washington cho biết hôm 27/3.“Ảnh vệ tinh do Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) thuộc CSIS phổ biến trong tháng này cho thấy công trình xây dựng của Bắc Kinh trên Đá Chữ Thập, Đá Subi và Đá Vành Khăn hầu như đã hoàn tất. Giám đốc AMTI, ông Greg Poling cảnh báo "việc triển khai quân sự của Trung Quốc chỉ trong tương lai gần".”Bản tin cho biết thái độ của Mỹ về vấn đề này như sau.“Về phía Hoa Kỳ, người phát ngôn Ngũ Giác Đài, Trung Tá Gary Ross, cũng từ chối bình luận với Reuters về báo cáo của AMTI với lý do đây không thuộc chức năng của Bộ Quốc phòng Mỹ.“Tuy nhiên, Trung Tá Ross nói “việc Trung Quốc tiếp tục xây dựng ở Biển Đông là một trong nhiều bằng chứng cho thấy họ tiếp tục hành động đơn phương, làm tăng căng thẳng trong khu vực và cản trở tiến trình giải quyết tranh chấp một cách hòa bình”.”Bản tin nói thêm rằng, “Báo cáo của AMTI nói với 3 căn cứ không quân ở Trường Sa và một căn cứ không quân trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc có khả năng hoạt động gần như trên toàn bộ Biển Đông, tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại toàn cầu.“Nhóm nghiên cứu của AMTI cho rằng các thiết bị cảnh báo sớm và radar tân tiến thiết đặt trên Đá Chữ Thập, Đá Subi và Đá Châu Viên cũng như trên đảo Phú Lâm sẽ mở rộng tầm hoạt động tương tự cho các thiết bị của Bắc Kinh.“Hơn một năm trước, Trung Quốc lắp đặt tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm và có ít nhất một lần triển khai tên lửa hành trình chống tàu tại đây.“Việt Nam thường lên tiếng phản đối và tái khẳng định chủ quyền của mình trước những hoạt động củng cố quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng theo GS. Tạ Văn Tài, những phản đối của Việt Nam từ trước tới nay vẫn chưa đủ quyết liệt.“Ông nói: “Phải bạo lên mới được, không được nhút nhát. Phải tuyên bố phản đối quyết liệt thì Mỹ mới có thể thấy Việt Nam là nước có lực lượng quân sự mạnh nhất trong các nước Đông Nam Á mà dám đứng lên phản đối thì Mỹ mới quyết liệt theo. Thường thường, các cường quốc ngại quyết liệt đương đầu với nhau vì có thể thành chiến tranh lớn, nó muốn các nước trung gian nói giùm cho nó. Việt Nam phải quyết liệt hơn mới được”.”