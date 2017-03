VN: 63 Tỉnh Còn Bom Thời Chiến Tranh

Sau 42 năm chiến tranh kết thúc mà Việt Nam vẫn còn bom mìn nằm rải rác đâu đó khắp nước khiến cho hơn 40,000 người đã chết kể từ năm 1975 đến nay, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “Cả 63 tỉnh và thành phố Việt Nam vẫn còn bom mìn, vật liệu nổ nằm rải rác sau chiến tranh. Đó là báo cáo do Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội công bố tại buổi họp báo về tình hình ô nhiễm bom mình và công tác khắc phục hậu quả bom mình trong chiến tranh diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 3 tại Hà Nội.“Theo báo cáo, số bom mìn phát nổ từ sau năm 1975 đến nay đã khiến hơn 40,000 người chết và 60,000 người bị thương. Phần lớn là lao động chính trong gia đình và trẻ em. Các tỉnh có nhiều nạn nhân do bom mìn còn sót lại nhất là các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Đình.“Báo cáo ước tính, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800,000 tấn, tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm khoảng 6,13 triệu ha, chiếm 18,82% tổng diện tích cả nước. Số lượng bom mìn còn sót lại nằm nhiều nhát ở các tỉnh miền Trung.”Trong hình, một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh ở Quảng Trị. Ảnh chụp hôm 27/6/2005.