Mỹ: Nga Can Thiệp Quân Sự, Ngoại Giao Từ Libya Tới Afgha

WASHINGTON - Tham vọng của Điện Kremlin tại Trung Đông không giới hạn với Syria – các viên chức Ngũ Giác Đài cảm thấy quan ngại gia tăng về các hoạt động quân sự và ngoại giao của Nga từ Afghanistan đến Libya, nhằm làm suy yếu NATO.Moscow hậu thuẫn phe phái vũ trang tại Libya cùng với công nhận chính trị – có thể Moscow đang cung cấp vũ khí cho Taleban tại Afghanistan.Từ hơn 1 năm, Nga công khai can thiệp tại Syria để bảo vệ chế độ Assad và dùng chiêu bài đánh khủng bố.Trong tháng này, Tướng Joseph Votel, là tư lệnh các lực luợng Hoa Kỳ trong vùng, phát biểu tại ủy ban quân vụ Thuợng Viện “Họ đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng”.Giới phân tích và các Tướng nhận thấy nỗ lực của Moscow là nhằm khai thác biến động địa chính trị tại Trung Đông để tái lập vai trò “đấu thủ chính” trong vùng.Tại Foundation for the Defense of Democracy (trụ sở Washington D.C.), chuyên gia Bill Roggio, cũng là chủ bút của The Long War Journal, nhận xét “Nga đang mở rộng ảnh hưởng để khẳng định vai trò siêu cường của mình, là 1 hình thức mới của chủ nghĩa đế quốc”.Trong khi đó, chuyên gia Anna Borshchevskaya giúp việc Washington Institute for Near East Policy nói với phóng viên “Các hành động của Điện Kremlin cho thấy Putin chú tâm gây chia rẽ và làm yếu phương tây”.Tại Afghanistan, Nga can thiệp từ năm 1979 và thất bại thảm hại, phải rút 10 năm sau. Nay, giới chức quân sự Hoa Kỳ nhận thấy nỗ lực gia tăng của Nga giúp làm tăng tính hợp thức của quân nổi dậy Taleban, và ngầm phá nỗ lực bình định của NATO tại đây, bỏ qua bài học cay đắng năm xưa – có thể đây là nỗ lực trả đũa các hành động thời Chiến Tranh Lạnh của Hoa Kỳ.Hôm Thứ Năm, Tuớng Curis Scaparotti chỉ huy lực luợng Hoa Kỳ tại châu Âu xác nhận với ủy ban quân vụ Thượng Viện sự gia tăng hậu thuẫn Taleban có thể gồm vũ khí – vị tư lệnh NATO tại Afghanistan không mô tả cụ thể và ngay hôm sau Điện Kremlin đã lên tiếng phủ nhận.Trước đây, Tướng Votel cũng như Tướng John Nicholson từng nói về âm mưu ngầm phá chính quyền Kabul của Nga.Theo chuyên gia Roggio, phát biểu của Tướng Scaparotti là thẩm định chính thức có ý nghĩa đầu tiên từ viên chức Hoa Kỳ.Trong khi đó, tại Libya, quân báo Hoa Kỳ phát giác sự hiện diện quân sự của Nga tại 1 căn cứ trong vùng cực tây Ai Cập, sát biên giới Libya.Washington muốn thấy phe gọi là “chính quyền hoà giải Tripoli” đuợc LHQ hậu thuẫn thắng trong khi Điện Kremlin thiết lập quan hệ với sứ quân Khalifar Haftar, là thủ lãnh ủng hộ chính quyền miền đông đặt bản doanh tại Tobruk.Quan ngại của LHQ đuợc nhận thấy mới đây qua phát biểu của Phó TTK-LHQ Rose Gottenmoeller – bà Gottenmoeller tuyên bố hôm Thứ Bảy tại Brussels “Tôi rất quan ngại về ý định của lực luợng Nga gây ảnh hưởng tình thế tại Libya, là vô cùng phiền phức”.Các nhà chuyên môn tin rằng các hành động của Moscow đang khai thác điều họ thấy là sự giảm can thiệp của chính quyền Trump, là bước vào khoảng trống mà Washington bỏ lại.