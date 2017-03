TNS Janet Nguyễn Và Các Đồng Viện Thông Báo Các Dự Luật Giúp Cựu Chiến Binh California

THƯỢNG NGHỊ SĨ JANET NGUYỄN VÀ CÁC ĐỒNG VIỆN THÔNG BÁO CÁC DỰ LUẬT GIÚP CỰU CHIẾN BINH CALIFORNIA

(Sacramento, CA) –Là thành viên trong Ủy Ban Cựu Chiến Binh Thượng Viện và cũng là thành viên Hội Đồng Quân Sự của Thống Đốc, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã có một cuộc họp báo tại Quốc Hội Tiểu Bang, để thông báo các Dự Luật của Thượng Viện và Hạ Viện, nhằm mục đích giúp các Cựu Chiến Binh California. Cùng tham gia với Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tại cuộc họp báo quan trọng này có Chủ Tịch Khối Thiểu Số Thượng Viện Thượng Nghị Sĩ Jean Fuller, Chủ Tịch Đắc Cử Khối Thiểu Số Thượng Viện Thượng Nghị Sĩ Pat Bates, Thượng Nghị Sĩ Jim Nielsen; Thượng Nghị Sĩ Andy Vidak; và Dân Biểu Randy Voepel, cũng như đại diện của Hiệp HộiAmerican Legion, Hiệp Hội Vệ Binh Quốc Gia California, Hiệp Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam Hoa Kỳ, Hiệp Hội Sĩ Quan Quân Đội Hoa Kỳ, Hội Đồng Cựu Chiến Binh Chỉ Huy Tiểu Bang California, và Liên Minh Nữ Cựu Chiến Binh.





“Cựu Chiến Binh của chúng ta đã phục vụ đất nước một cách can đảm, và điều chúng ta phải làm là vinh danh sự đóng góp của họ, hơn thế nữa, chúng ta phải bảo đảm khi trở về quê nhà, họ phải được chăm sóc và giúp đỡ xứng đáng với sự hy sinh và đóng góp của họ cho chúng ta,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Là một người luôn ủng hộ các vấn đề của Cựu Chiến Binh, và quan trọng hơn, là thành viên của một gia đình quân đội, tôi rất tự hào thông báo rằng, tôi đã đệ trình nhiều Dự Luật liên quan đến Cựu Chiến Binh như Dự Luật SB 409, Dự Luật SB 410, và Dự Luật SB 411. Cùng nhau, các Dự Luật này sẽ giúp các Cựu Chiến Binh trong việc chữa trị bệnh tâm thần và ảnh hưởng đến hành vi. Hơn nữa, những Dự luật này sẽ đẩy mạnh tiến trình tìm kiếm việc làm cho Cựu Chiến Binh, để họ có thể trở lại cuộc sống dân sự và tiếp tục phục vụ vào Lực Lượng Trừ Bị Tiểu Bang và Lực Lượng Dân Quân Tiểu Bang.”

Cụ thể, Dự Luật SB 409 sẽ yêu cầu Bộ Cựu Chiến Binh California (CalVet) khai triển một kế hoạch để có thể cung cấp nơi cư ngụ cho các Cựu Chiến Binh có bệnh tâm thần hay có nhu cầu chữa các bệnh về hành vi ngay tại các khu gia cư của Cựu Chiến Binh. Đề nghị này được đưa ra dựa trên báo cáo của Văn Phòng Phân Tích Quốc Hội (LAO) vào Tháng Giêng, năm 2017 cho thấy rằng các khu gia cư của Cựu Chiến Binh tại tiểu bang bị giới hạn trong việc giúp Cựu Chiến Binh có bệnh tâm thần và có nhu cầu chữa các bệnh về hành vi. Do đó, hậu quả là các Cựu Chiến Binh bị từ chối cho vào những khu gia cư này, hoặc bị ép rời khỏi nơi đây. Nhằm mục đích giải quyết vấn đề này,Dự Luật SB 409 đòi hỏi phải có một chiến lược vững chắc, để quyết định làm thế nào giúp các Cựu Chiến Binh này có nơi cư ngụ.

Dự Luật SB 410, mặt khác, lại mở rộng cơ hội về việc làm trong các cơ quan chánh phủ tiểu bang cho các chiến binh giải ngũ danh dự; tuy nhiên, hồ sơ này cần phải nộp đơn xin cấp trên ký hồ sơ giải ngũ danh dự trước khi rời khỏi quân ngũ. Hiện nay, các Cựu Chiến Binh phải xuất trình một lá đơn của Bộ Quốc Phòng, có tên DD-214, cho Bộ Nhân Sự California, để xác nhận thời gian phục vụ quân đội của họ, một thủ tục có thể kéo dài nhiều tháng, làm chậm trể tiến trình xin việc làm.

Cuối cùng, Dự Luật SB 411 thành lập Binh Sĩ Trừ Bị Tiểu Bang và Thời Gian Phục Vụ của Dân Quân, để cung cấp suốt đời cho các binh sĩ trừ bị của California một số tiền $100 mỗi tháng, khi họ được 50 tuổi, nếu họ đã hoàn tất 10 năm phục vụ trong quân đội.

Các đề nghị Lập Pháp này được thông báo tại cuộc họp báo bao gồm các dự luật SB 197, SB 485, và AB 353. SB 197, do Thượng Nghị Sĩ Pat Bates và Thượng Nghị Sĩ Toni Atkins đệ trình, khuyến khích xây dựng các cơ sở cần thiết, để phục vụ các binh sĩ hiện dịch và các Cựu Chiến Binh bị ảnh hưởng vì tình trạng y tế. Dự Luật SB 485 do Thượng Nghị Sĩ Nielsen và Thượng Nghị Sĩ Newman cập nhật, và tiêu chuẩn hóa các chính sách và thủ tục điều hành tám khu nhà của Cựu Chiến Binh ở California được hiệu quả, công bằng, và thích nghi hơn. Cuối cùng, Dự Luật AB 353 do Dân Biểu Randy Voepel đệ trình thiết lập một ngân khoản cho các doanh nghiệp khi họ tuyển dụng và gia tăng các ngoại lệ cho tất cả cựu chiến binh bất kể là các Cựu Chiến Binh này phục vụ vào thời gian nào.

Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Thượng Nghị Sĩ Patricia Bates phát biểu: "Lập pháp cần tiếp tục làm tất cả để bảo đảm rằng Cựu Chiến Binh của chúng ta nhận được sự ủng hộ mà họ đáng được hưởng. Đó là lý do tại sao Tôi tự hào đồng ý là đồng tác giả Dự Luật Thượng Viện SB 197 với Thượng Nghị Sĩ Toni Atkins nhằm mục đích hạ thấp chi phí xây dựng các cơ sở y tế chuyên khoa mới tại tiểu bang California để phục vụ các Cựu Chiến Binh và quân đội đang hoạt động. Tôi hoan nghênh Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và các đồng nghiệp của Tôi về những đề nghị Lập Pháp của họ để giúp đỡ các Cựu Chiến Binh của chúng ta và Tôi sẽ tích cực làm việc với họ để bảo đảm các Dự Luật này trở thành Đạo Luật ".

Trong cuộc họp báo, Ông Don Harper, cựu chiến binh Việt Nam thuộc Hiệp Hội American Legion, và Ông Jim Lubey, Giám Đốc Điều Hành Hiệp Hội Vệ Binh Quốc Gia California, đã có một số phát biểu để chứng minh tiềm năng tác động của các Dự Luật này đối với Cựu Chiến Binh ở California.

Cựu Trung Úy Quân Đội Pete Conaty của Hội Pete Conaty đại diện cho một số nhóm Cựu Chiến Binh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các dự luật của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn rằng "Tôi xin cảm ơn Thượng Nghị Sĩ JanetNguyễn về việc đệ trình những Dự Luật quan trọng nhằm giúp các Cựu Chiến Binh tìm được việc làm và giải quyết các nhu cầu về sức khoẻ tâm thần và vinh danh các quân nhân nam nữ tình nguyện phục vụ đất nước của chúng ta trong Lực lượng Quân Sự Trừ Bị California.

“Các Dự Luật liên quan đến Cựu Chiến Binh của Tôi, cùng với các Dự Luật do các đồng viện giới thiệu hôm nay, là một bước quan trọng trong việc giúp các Cựu Chiến Binh hội nhập vào cuộc sống dân sự, khi họ giải ngũ,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Khi chúng ta đoàn kết với nhau, chúng ta mới có thể giúp chăm sóc và phục vụ Cựu Chiến Binh của chúng ta một cách xứng đáng mà chính họ phải được. Tôi hy vọng tất cả đồng viện của Tôi taị Thượng Viện và Hạ Viện, nhận ra giá trị của các Dự Luật này và bênh vực cho các Cựu Chiến Binh của chúng ta.”

Dự luật SB 409 và Dự Luật SB 411 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn sẽ được đưa ra điều trần tại Ủy Ban Cựu Chiến Binh Thượng Viện California vào Ngày 28, Tháng Ba. Dự Luật SB 410 cũng sẽ được đưa ra điều trần tại ủy ban này vào Ngày 25, Tháng Tư.

Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.

Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.