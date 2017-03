Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Xem Lại Hồ Sơ Nghe Lén

WASHINGTON - Cùng ngày có tin con rể TT Trump tình nguyện điều trần về các quan hệ giữa nhóm thân cận TT Trump và viên chức Nga, vụ tố giác chính quyền Obama nghe lén Trump Tower trở thành gay cấn hơn khi dân biểu Devin Nunes, chủ tịch ủy ban tình báo Hạ Viện, muốn xét lại các lý cớ của Bạch Ốc.Chưa biết con rể TT Trump sẽ điều trần ngày nào – dân biểu Nunes loan báo hôm Thứ Tư có thông tin ám chỉ 1 số cộng sự thân cận của ông Trump là đối tượng bị do thám truớc ngày tuyên thệ của TT Trump – đêm trước, ông Nunes vào Bạch Ốc tiếp xúc nguồn tin để đến gần nơi có thể tiếp cận thông tin do nguồn này cung cấp.Hôm Thứ Tư, ông Nunes xác nhận với nhà báo: đã cho ông Trump biết về hoạt động thu thập ngẫu nhiên tin tình báo liên quan với ngoại kiều - qua Thứ Năm, dân biểu Nunes lên tiếng xin lỗi về cách ứng phó.Tính đến ngày Thứ Hai 27-3, các cơ quan an ninh tình báo vẫn thấy là không biết ông Nunes muốn nói chuyện gì. 1 số dân biểu thuộc 2 đảng càm thấy nghi ngờ khả năng điều tra trung thực của ủy ban Nunes về nghi án Moscow gây ảnh hưởng chu kỳ tuyển cử 2016 tại Hoa Kỳ.