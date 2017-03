Bắt 4 Phóng Viên Tống Tiền, Dọa Đăng Báo, Chạy án...

HANOI -- Có 4 phóng viên VN bị bắt...Bản tin BBC cho biết ba phóng viên, trong đó có trưởng đại diện văn phòng báo Kinh doanh và Pháp luật ở Hải Phòng, vừa bị bắt hôm 24/3 vì hành vi "lợi dụng danh nghĩa nhà báo để cưỡng đoạt tiền của nhân dân".Công an TP Hải Phòng cho hay đã bắt quả tang ông Phan Thành Long, phóng viên báo Kinh doanh và Pháp luật, "có hành vi đe dọa người dân là sẽ đăng trên báo Kinh doanh và Pháp luật vì vi phạm nguyên tắc xây dựng" để tống tiền.BBC ghi rằng qua điều tra, Công an Hải Phòng phát hiện ông Phan Văn Thương, Trưởng văn phòng đại diện báo này ở Hải Phòng đã tổ chức cho các phóng viên và cộng tác viên trong đó có ông Long, nắm "các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm về quản lý xã hội thì đến dọa đăng báo nếu không chịu nộp tiền".Công an đã bắt ông Phan Văn Thương, khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông về hành vi cưỡng đoạt tài sản.Một phóng viên khác của Kinh doanh và Pháp luật ở Hải Phòng là Phạm Văn Tân cũng bị bắt.Theo Công an TP Hải Phòng, nhóm này đã thực hiện hành vi phạm tội "trong thời gian dài và thu tiền của nhiều người".Ban biên tập báo Kinh doanh và Pháp luật, thuộc Trung ương Hội Marketing Việt Nam, hôm thứ Hai 27/3 thừa nhận sự việc và ra thông cáo "coi đây là một vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng làm vẩn đục môi trường báo chí cách mạng cần phải vạch trần và xử lý nghiêm để làm gương".BBC cũng ghi rằng một người thuộc báo Bảo vệ Pháp luật, văn phòng đại diện ở TP SG, bị bắt tối 25/3 vì nghi "liên quan tới một vụ lừa đảo chạy án".Bảo vệ và Pháp luật là báo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.Báo Tuổi Trẻ cho hay nghi can là lãnh đạo văn phòng đại diện của tờ báo ở TP SG, bị Công an phường 8 quận Phú Nhuận bắt vì liên quan chạy án cho một gia đình có ba người bị bắt giữ, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.Báo này cũng nói nghi can bị bắt đã nhận 100 triệu đồng của gia đình nhưng đòi thêm 500 triệu để chạy giảm án.Báo Kinh doanh và Pháp luật hôm Thứ Hai cũng lên tiếng về tình hình này.Báo KDPL ghi rằng Ban Biên tập cũng như các cán bộ, phóng viên của báo Kinh doanh và Pháp luật bất ngờ, bất bình khi tiếp nhận được thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của nhóm phóng viên, trong đó có Trưởng Văn phòng đại diện của báo tại Hải Phòng; 1 phóng viên hợp đồng và 1 cộng tác viên của báo tại Hải Phòng bị tạm giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân.Bản tin ký tên Ban Biên T6ạp KDPL viết:“Ngay khi nắm bắt được thông tin về sự việc về nhóm phóng viên của báo bị tạm giữ tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Ban biên tập báo Kinh doanh và Pháp luật đã kịp thời cử đại diện của báo về tại địa phương tìm hiểu, xác minh và phối hợp với cơ quan điều tra Công an quận Hồng Bàng làm rõ các vấn đề được bạn đọc quan tâm.Chúng tôi coi đây là một vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng làm vẩn đục môi trường báo chí cách mạng cần phải vạch trần và xử lý nghiêm để làm gương. Quan điểm của Ban biên tập không dung túng, bao che, ủng hộ… đối với những hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật của bất kỳ cá nhân, phóng viên nào. Qua vụ việc vừa xảy ra, Ban Biên tập sẽ chủ động rà soát, đánh giá đạo đức, phẩm chất, năng lực cán bộ phóng viên của báo; nhất là các phóng viên đang công tác tại các văn phòng đại diện ở địa phương.Hành vi của nhóm phóng viên và cộng tác viên của Văn phòng Đại diện báo tại TP. Hải Phòng. Chúng tôi xác định đây là những việc làm đã vi phạm quy chế của tòa soạn và không phù hợp với tôn chỉ, mục đích và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, làm ảnh hưởng đến những người làm báo chân chính.”