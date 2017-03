Vận Động Chữ Ký Tố Formosa

Một vận động đòi hỏi giải quyết vấn đề môi trường Formosa đang tiến hành rộng rã, thu hút hàng chục ngàn chữ ký.Bản tin RFA ghi rằng tình hình kêu gọi ký tên vào thỉnh nguyện thư kiến nghị giải quyết thảm họa môi trường Formosa tính đến ngày 27 tháng 3 thu thập được hơn 61 ngàn chữ ký.Kiến nghị đăng tải công khai trên mạng ở địa chỉ https://thamhoaformosa.com nhắc lại từ tháng 4 năm 2016 cho đến nay, rất nhiều gia đình tại khu vực xảy ra thảm họa dọc theo bờ biển các tỉnh bắc Trung bộ Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn vì không có công ăn việc làm và không được bồi thường thỏa đáng khiến hàng trăm ngàn lao động thất nghiệp, phải tha phương cầu thực.Kiến nghị cũng nêu lên di họa nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân Việt Nam khi mà Formosa vẫn tiếp tục xả thải ra biển và chôn chất thải rắn ở đất liền.RFA ghi lời Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, vào tuần rồi cho biết quan điểm của giáo dân xứ ông trước tình hình Formosa vẫn tiếp tục xả thải gây hại môi trường và công tác bồi thường chưa thỏa đáng:“Tôi đã trực tiếp hỏi thăm người dân Phú Yên và biểu đạt công khai trước Nhà thờ thì họ quyết tâm tiếp tục đi khởi kiện. Tôi nói rõ với họ sẽ gặp khó khăn, thử thách, trở ngại từ nhà cầm quyền; kể cả sự đàn áp đẫm máu như Song Ngọc vừa qua, thậm chí còn hơn thế nữa thì họ có dám đi không. Họ nói sẵn sàng đi khởi kiện để đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình cũng như bảo vệ công lý, bảo vệ tương lai con cái, giống nòi của họ và bảo vệ đất nước.”Kiến nghị vừa nêu đặt mục tiêu đạt được 75 ngàn chữ ký và sẽ được gửi đến Chính phủ Đài Loan, Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP), Liên Hiệp Âu Châu, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu cùng các tổ chức và hiệp hội bảo vệ môi trường quốc tế nhằm kêu gọi quốc tế hỗ trợ cũng như yêu cầu Chính phủ Việt Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả môi trường đời sống của các nạn nhân tại Việt Nam.Bản tin VOA ghi nhận rằng với hơn 200 chữ ký đầu tiên hầu hết là của các tu sĩ Công giáo thuộc Giáo phận Vinh, đứng đầu là Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh. Thông điệp của Đức cha Nguyễn Thái Hợp viết trên thỉnh nguyện thư là: “Con cháu chúng ta sau này sẽ hỏi: vào thời điểm đất nước lâm nguy, Biển Đông bị ô nhiểm, ông bà, cha mẹ đã làm gì để cứu biển và cứu chúng tôi?”VOA ghi lời Linh mục Đặng Hữu Nam cho biết thêm:“Điều này thì chính Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục giáo phận Vinh, cũng như tất cả các linh mục trong giáo phận Vinh đã ký vào thỉnh nguyện thư này.”Linh mục Nam cho biết lý do thực hiện thỉnh nguyện thư như sau:“Formosa gây họa tại Việt Nam, người dân là nạn nhân trực tiếp của thảm họa này. Suốt ba tháng trời mặc dù người dân phản ứng bằng cách biểu tình khắp nơi, từ Hà Nội đến Sài gòn, nhưng nhà cầm quyền đàn áp một cách dã man, rồi chối tội cho Formosa, còn thảm họa thì nhân dân phải gánh chịu. Trong một hoàn cảnh như vậy, Ban hỗ trợ ngư dân, các linh mục trong giáo phận Vinh trợ giúp cho người dân, không chỉ là xuống đường biểu tình, lễ cầu nguyện, mà còn ký thỉnh nguyện thư xin can thiệp từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức nhân quyền, bảo vệ môi trường lên tiếng để góp phần làm minh bạch cũng như giải quyết thảm họa Formosa.”Theo linh mục Nam, trong gần một năm qua, chính quyền Việt Nam quay lưng lại lợi ích của người dân trong sự kiện Formosa, người dân đệ đơn lên tòa án thì bị ngăn cản, bức hại, sách nhiễu.VOA cũng ghi nhận:“Trong khi đó, chính quyền Nghệ An luôn tìm cách công kích và sách nhiễu các hoạt động hỗ trợ ngư dân của các linh mục thuộc giáo phận Vinh. Đài truyền hình Nghệ An và VTV hôm 24/3, nói rằng Linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục của giáo phận Vinh “nhận tiền nước ngoài để lôi kéo, kích động người dân khiếu kiện Formosa.”Linh mục Đặng Hữu Nam cho VOA biết rằng, “mấy ngày qua, chính quyền dùng mọi nguồn lực để đánh hội đồng chúng tôi, dùng đủ mưu hèn kế độc. Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ cho người dân. Chúng tôi không làm gì sai.”Theo nhận định của tác giả David Hutt trên báo The Diplomat hôm 22/3, các nhà hoạt động Việt Nam thời gian gần đây tập trung nỗ lực vào vấn đề môi trường, bởi vì vấn đề này đã trở thành quốc nạn.Báo The Diplomat còn nhận định rằng những mối lo ngại về môi trường đang thách thức nghiêm trọng tính chính danh của nền chính trị Việt Nam, vốn không có bầu cử tự do và không có sự tham dự có ý nghĩa nào của công chúng. Tác giả dự đoán rằng, “nếu không giải quyết thành công các vấn nạn môi trường, nhà cầm quyền cộng sản chỉ còn một con đường là bóp nghẹt mọi ý kiến bất đồng và xem như không có chuyện gì xảy ra.”...”