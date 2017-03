Pakistan Dựng Hàng Rào Phân Cách Với Afghanistan

ISLAMABAD - Tường rào phân cách Pakistan với lân bang Afghanistan đang đuợc dựng lên để hạn chế sự di chuyển của loạn quân, theo loan báo từ viên chức quân sự Pakistan – lân bang phiá đông đả kích hàng rào này chia cắt các cộng đồng tại biên giới, ảnh hưởng các bộ tộc Pashtun.Biên giới gọi là “Durand Line” dài 2400 kilomét do thực dân Anh vẽ ra năm 1896 và bị Kabul phản đối, không công nhận là biên giới quốc tế.Kabul cũng như Islamabad thường lên án lẫn nhau về chứa chấp loạn quân quấy rối biên giới 2 nước – trong năm qua, Pakistan hoàn tất giao thông hào dài 1100 kilomet tại nửa phiá nam của đường biên giới này – tường rào dựng tại nửa phiá bắc đã khởi công hôm cuối tuần.Nguồn tin an ninh Pakistan cho biết: sẽ huy động phương tiện theo dõi an ninh điện tử tại biên giới, nhưng không mô tả chi tiết. Bạo động gây căng thẳng tại biên giới trong thời gian gần đây – trong tháng qua, loạn quân từ bên kia biến giới tấn công tại Pakistan gây thiệt mạng 130 người.