Mỹ, Liên Âu Lên Án Nga Bắt Người Biểu Tình

BRUSSELS - Biểu tình chống tham những đuợc tổ chức tại hàng chục thành phố khắp nước Nga hôm chủ nhật – hàng trăm ngưòi bị bắt tại thủ đô Moscow.Riêng chính khách đối lập Alexei Navalny bị tuyên án 15 ngày tù về tội chống cự khi cảnh sát bắt. Liên Âu và Hoa Kỳ đã lên án nhà cầm quyền Moscow về hành động của cảnh sát cấm cản sự hành xử các quyền tự do phát biểu, tụ họp và biểu tình ôn hoà mà hiến pháp liên bang Nga công nhận. Moscow đuợc yêu cầu trả tự do tức khắc số người xuống đuờng hôm chủ nhật.Tại Bộ ngọai giao Hoa Kỳ, phát ngôn viên Mark Toner tuyên bố: đàn áp biểu tình là chống lại các giá trị dân chủ cốt lõi. Biểu tình chống tham nhũng tại Nga đuợc châm ngòi bởi các thông tin về Thủ Tướng Medvedev do chính khách đối lập Navalny tung lên mạng.Ông Navalny tố cáo Thủ Tướng Medvedev làm chủ các lâu đài, du thuyền, vườn nho bằng 1 hệ thống bình phong là các tổ chức vô vị lợi trá hình.Điện Kremlin bác bỏ các tố giác, và ông Medvedev không lên tiếng. Tổ chức chống áp bức gọi là OVD-Info đưa tin: hơn 1000 người biểu tình ở Moscow bị bắt, đa số đã đuợc thả, nhưng còn ít nhất 120 người trong nhà giam.Tại toà án, ông Navalny không nhận tội – ông bị phạt 15 ngày tù và 20,000 rouble (bằng 350 MK).Ông Navalny đã phóng hình ảnh selfie lên mạng cùng với câu “Sẽ có ngày các viên chức toà án này là bị cáo – chỉ khi ấy mới thấy công bằng”. Tại Điện Kremlin, tham vụ báo chí Dmitry Peskov tố cáo ban tổ chức biểu tình lừa gạt công chúng, nói dối là đã xin phép, là hợp pháp.Cựu kỳ vương Kasparov đã lên tiếng về các sự kiện hôm chủ nhật và nhắc lại cuộc cách mạng Tháng 10-1917. Đây là đợt biểu tình chống chính quyền lớn nhất từ 2011, khi dân chúng xuống đuờng phản đối đảng United Russia của lãnh tụ Putin.