Hãy hình dung, tiền trong tài khoản bốc hơi... Chuyện xảy ra tại Hà Nôị, ở một chi nhánh ngân hàng NCB.Báo Người Lao Động nêu câu hỏi: Tiền trong tài khoản “bốc hơi”, do đâu?Sau vụ một khách hàng bỗng dưng mất 9 tỉ đồng trong tài khoản, nhiều chuyên gia và lãnh đạo ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không ký khống vào các loại giấy tờ tại ngân hàng, không “rút gọn” quy trình giao dịch để tránh rủi ro.Bản tin NLĐ ghi rằng liên quan đến vụ khách hàng Nguyễn Bạch Mai (ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiếu nại bị mất 9 tỉ đồng trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm, ngày 27-3, đại diện Ngân hàng (NH) TMCP Quốc Dân (NCB) cho biết vụ việc đã được chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và NH đang chờ kết luận từ phía cơ quan công an.Trong khi đó, báo Gia Đình viết theo bản tin Thời Đại về Hà Nội: Cô giáo bị tố nhốt bé gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh rồi... quên luôn và ra về.Bản tin kể rằng người dân ở xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội đang xôn xao vụ 1 cô giáo của trường mầm non tại địa phương này đã nhốt cháu bé mới 4 tuổi trong nhà vệ sinh rồi ung dung ra về. Đến khi bà bé đi tìm, cô giáo này mới nhớ ra.Theo chia sẻ của một người dân, sự việc diễn ra cách đây 1 tuần, cô giáo mầm non tên V.H (SN 1993, trú ở cùng địa phương trên) đã nhốt bé gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh. Đến chiều sau buổi tan học, bà của bé đến đón nhưng không thấy cháu nên đã hoảng hốt về nhà thông báo cho mọi người. Sau đó, bà của bé lại tiếp tục ra trường để tìm cháu nhưng lúc này thì cánh cổng trường đã đóng vì hết giờ.Trong khi đó, báo Thanh Niên kể chuyện ở Quảng Nam: Rơi xuống hố nước sâu, em chết, anh nguy kịch...Sau khi đi học về, hai anh em trai dẫn nhau ra hố nước gần nhà chơi thì người em không may trượt chân rơi xuống. Thấy vậy, người anh nhảy xuống cứu khiến hai anh em thương vong.Tối 27.3, ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư đảng ủy Trường Xuân (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, hai em Ưng Hoàng Long (9 tuổi) và Ưng Hoàng Quân (4 tuổi, là hai em ruột, trú khối phố 2 Trường Xuân) khi đi học về đã rủ nhau ra khu giải phóng mặt bằng thu nhập thấp để chơi (cách nhà khoảng 200 m). Tại đây có một hố nước sâu. Trong lúc đang chơi đùa thì Quân không may trượt chân rơi xuống hố nước.Thấy vậy Long nhảy xuống cứu nhưng do hố nước sâu nên cả hai anh em bị nhấn chìm. Nghe tiếng kêu la, một số công nhân làm việc tại khu thi công giải phóng mặt bằng gần đó chạy đến cứu vớt Long và Quân lên bờ đưa đi cấp cứu, nhưng Quân đã tử vong trước đó, còn Long được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.Bản tin Zing kể chuyện nữ tiếp viên hàng không VN xinh đẹp nhưng gây tai tiếng cho cả nước: Nữ tiếp viên hàng không thoát án tù nhờ nộp phạt 1,2 tỷ đồng...Hội đồng xét xử cho nữ tiếp viên hàng không đóng phạt 1,2 tỷ đồng thay vì nhận mức án 5-6 năm tù như viện kiểm sát đề nghị.Ngày 27/3, TAND TP.SGmở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Hà Thị Thuỳ Dương (34 tuổi, quê Tiền Giang) phải nộp phạt 1,2 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sung công quỹ 90.000 USD tang vật vụ án. Bị cáo từng làm tiếp viên hàng không hãng Asiana Airlines - Hàn Quốc).Theo nội dung vụ án, ngày 3/11/2015, Dương làm tiếp viên trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam. Khi làm thủ tục nhập cảnh, tiếp viên này không khai báo về số tiền 95.000 USD mình mang theo.Trong khi đó, báo Lao Động kê chuyện ở Quảng Ninh: 8 trẻ em mồ côi suýt bị bán sang Trung Quốc đã tìm được gia đình nuôi dưỡng.Ngày 27.3, UBND phường Hồng Hà,TP Hạ Long (Quảng Ninh) phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức lễ bàn giao con nuôi là nạn nhân vụ mua bán người qua biên giới vào năm 2013.Buổi lễ diễn ra trang trọng, ngắn gọn và xúc động với sự tham gia của đại diện Công an tỉnh, Sở LĐTBXH, Sở Tư Pháp Quảng Ninh và đại diện 8 gia đình nhận con nuôi.Trước sự chứng kiến nêu trên, 8 cháu nhỏ đã được bàn giao về các gia đình nhận nuôi theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.Năm 2013, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và đại diện Bộ LĐTBXH tổ chức tiếp nhận 10 trẻ nhỏ là các bé trai bị đường dây buôn bán sang Trung Quốc.Trong khi đó, báo Hà Nội Mới kể chuyện ở Sài Gòn: Xử phạt 5 phòng khám sai phạm.Hàng loạt các phòng khám tư nhân có yếu tố người nước ngoài bị xử phạt hành chính với các vi phạm chủ yếu là bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc không phép lưu hành, người hành nghề không có chứng chỉ...Thế gian đầy nỗi lo vậy.