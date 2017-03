Hội Kim Hoàn Nam California Lễ Giỗ Tổ Đinh Dậu -2017\

Trong ngày Hội Kim Hoàn giỗ tổ.

Garden Grove (Bình Sa) - - Theo thông lệ hằng năm vào dịp tháng 3 toàn thể ngành Kim Hoàn khắp nơi họp mặt nhau để làm lễ giỗ tổ.Tại Nam California, lễ giỗ tổ năm nay được long trọng tổ chức vào lúc 7 giờ tối Chủ Nhật ngày 26 tháng 3 năm 2016 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace với sự tham dự khoảng 400 quan khách, thân hữu, qúy vị đại diện các hội đoàn, hội đồng hương và đại gia đình kim hoàn Nam California, một số các cơ quan truyền thôngTrên bàn thờ Tổ năm nào cũng có chữ "Tổ Sư Tọa Vị" và hương hoa trà qủa theo đúng nghi thức cổ truyền.Điều hợp chương trình tổng quát do MC Lệ Hoa và Ông Lưu Sĩ Trí, Giám Đốc Công Ty Jean Jewelry (tiệm vàng Jean).Theo cô Lê Hoa trong lời mở đầu đã cho biết mục đích lễ giỗ tổ: “Trước là để cùng nhau thắp nén hương cầu nguyện cho ngành kim hoàn được nhiều may mắn; sau là để hàn huyên tâm sự, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp và phát triển quan hệ làm ăn với các đồng nghiệp từ các nơi tụ về.”Mở đầu đoàn trống Thiên Ân trình diễn với những hồi trống ngũ liên như thúc dục lòng người nhớ về một thuở xa xưa mà cha ông đã một thời lên đường đi giữ nước. Sau phần trình diễn trống, đoàn Lân Thiên Ân đã tiến vào hội trường làm lễ bái tổ và sau đó biểu diễn chào mừng quan khách cũng như gia đình kim hoàn tham dự.Sau đó ban tổ chức mời quý ông: Minh Ánh, Lưu Cầu, Kim Phước, Hiếu Diamond, Ngọc Bích, Minh Hải, Minh Long Phụng, Hý Quách, Quang Hồ và các chị mặc đồng phục áo dài màu hồng lên sân khấu làm nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ và phút mặc niệm do ông Lưu Sĩ Trí Trưởng ban tổ chức điều hợp.Sau phần nghi thức, lời chào mừng khai mạc của Trưởng ban tổ chức, ông Lưu Sĩ Trí đã nói: “...xin Tổ phù hộ cho tất cả bà con ngành nghề Kim Hoàn được phồn thịnh, ngày càng phát triển lớn mạnh, phúc lợi dồi dào, nhất là biết thương yêu, đoàn kết với nhau…, chúng ta thắp nén nhang tưởng nhớ đến công lao của ân sư thầy tổ, sau là hàn huyên tâm sự, trau dồi kiến thức nghề nghiệp cùng chung bảo tồn ngành kim hoàn mà chư liệt vị tổ sư truyền lại càng thêm vững mạnh.Tiếp theo, ông Phạm Minh Ánh, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Kim Hoàn lên ngỏ lời chào mừng, cám ơn quan khách và đồng nghiệp Kim Hoàn đã đến tham dự Lễ Giỗ Tổ năm 2017 thật đông đủ. Ông chúc tất cả mọi người một năm mới An Vui Hạnh Phúc.Sau đó là nghi thức tế tổ, Ban tổ chức mời các ông Minh Ánh, Kim Phước, Kim Hoa, Hiếu Diamond và ông Jean lên trước bàn thờ Tổ dânh hương cùng lễ vât cúng Tổ, sau đó các đồng nghiệp lần lượt lên đốt nhang bái tổ.Buổi tiệc bắt đầu, mọ người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ, mở đầu chương trình văn nghệ, ban hợp ca Kim Hoàn Phước Lộc Thọ qua nhạc phẩm “Việt Nam, Việt Nam” do cố nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác. Tiếp nối có các ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Lệ Uyên, Carol Kim, Mai Lệ Huyền, Ngọc Thủy, Thanh Thúy, Tuấn Châu, Châu Tuấn và ban nhạc Hoàng Nghĩa trình diễn một chương trình văn nghệ thật xuất sắc. Trong lúc nầy các chị trong ban tổ chức đã đến từng bàn để bán vé số, mỗi vé $5, trúng lô độc đắc một lượng vàng 9999 do ông Hội Trưởng Phạm Minh Ánh bảo trợ. Lô thứ nhì trúng $500 do bác sĩ Trương Văn Như bảo trợ và các lô kế tiếp là 2 khánh vàng và một giỏ hoa do tiệm vàng Kim Mỹ San Diego bảo trợ; một lô trúng $300 tiền mặt do ông Lưu Cầu chủ nhân tiệm Kim Hoa bảo trợ.Kết thức giỗ tổ, ban tổ chức do các chị trong hội lần lượt đi từng bàn phát lộc cho những người tham dự.Mọi chi tiết liên lạc Hội Ái Hữu Kim Hoàn: Phạm Minh Ánh (714) 448-7571, Jean's Jewelry (714) 240-7088, Kim Hoa (714) 401-3889.