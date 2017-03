Cư Dân Florida, Texas Vất Vả Trả Tiền Hóa Đơn Y Tế, Trong Khi Người Dân Cali, New York Thì Nhẹ Nhàng Hơn

Cư dân của Florida và Texas thường báo cáo gặp khó khăn trong việc trả tìn hóa đơn y tế trong năm 2016 hơn là những người sống tại California hay New York, theo một thăm dò được phổ biến hôm Thứ Tư bởi Tổ Chức bất vụ lợi Commonwealth Fund, một cơ quan tư vấn chính sách về sức khỏe, cho biết.Dù tất cả 4 tiểu bang đều gia tăng số cư dân có bảo hiểm y tế kể từ khi các mở rộng bảo hiểm của Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền (ACA) vào năm 2014, thăm dò nói trên cho thấy rằng cư dân Florida và Texas thường báo cáo gặp khó khăn trong việc trả tiền các hóa đơn y tế trong năm trước hay gánh nợ y tế thời gian dài.Tại sao khác nhau?Sara Collins, phó chủ tịch Tổ Chức Commonwealth Fund và đồng tác giả của nghiên cứu, nói rằng yếu tố lớn nhất ảnh hưởng khả năng tài chánh của người dân để trả tiền các hóa đơn y tế của họ là sự tiện lợi của bảo hiểm y tế đã gia tăng.Bà Collins phát biểu rằng, “Ngày càng có nhiều người có bảo hiểm sức khỏe một cách đơn giản, như thế họ không phải đối diện với chi phí toàn phần của việc chăm sóc của họ khi họ tới bác sĩ.”Nhưng gần 20 triệu người Mỹ tại mỗi tiểu bang có thêm bảo hiểm theo luật y tế, cũng được biết là Obamacare, không phải tất cả tiểu bang đều ngang nhau.Tại California và New York, nơi mà các nhà lập pháp chọn để bảo hiểm gần như tất cả người lớn tuổi có thu nhập thấp với Medicaid, số người có bảo hiểm thì lớn hơn nhiều. 10% người dân California không có bảo y tế trong năm 2016. Tại New York, là khoảng 7%.Tại Florida và Texas, các nhà lập pháp đã từ chối mở rộng Medicaid, kết quả là tỉ lệ người không có bảo hiểm cao hơn. Texas có tỉ lệ người không có bảo hiểm cao nhất trên toàn quốc trong năm 2016, với khoảng 25% cư dân không có bảo hiểm y tế. Tại Florida, tỉ lệ người không có bảo hiểm trong năm ngoái là 16%.