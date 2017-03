Trà Xanh Giúp Ngừa Ung Thư

WASHINGTON/SEOUL -- Trà xanh là một dược thảo có lợi...Vào bất kỳ ngày nào, có hơn 158 triệu dân Mỹ vẫn đang uống trà. và như thế sẽ giúp nhiều cho não bộ.Nếu uống khoảng 3 tách trà -- tar2 xanh hay đen -- sẽ giúp người cao niên giảm cơ nguy lãng trí 50%, theo nghiên cứu của National University of Singapore.Nghiên cứu trên tạp chí Journal of Nutrition, Health & Aging, cho thấy người có nhiễm sắc thể di truyền về bệnh mất trí Alzheimers, uong trà thường xuyên sẽ giảm cơ nguy 86%.Trong khi đó, thông tấn Nam Hàn KBS cho biết uống bốn cốc trà xanh/ngày giúp phòng tránh ung thư đại tràng.Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Lee Dong-ho thuộc Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul (quận Bundang, Seoul) đứng đầu đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng với 143 bệnh nhân điều trị ức chế bướu đại tràng. Kết quả cho thấy 72 bệnh nhân uống mỗi ngày 0,9g tinh chất trà xanh có tỷ lệ mắc bướu đại tràng là 23%, thấp hơn gần một nửa so với bệnh nhân không uống. Theo kết quả này, một người đều đặn uống bốn cốc trà xanh mỗi ngày có thể giảm tới 40% rủi ro bị mắc ung thư đại tràng.Tinh chất trà xanh có tác dụng ngăn chặn sự hình thành bướu trong đại tràng, nguồn gốc của ung thư đại tràng, mang lại hiệu quả rõ rệt trong phòng tránh ung thư đại tràng. Trong tinh chất trà xanh có thành phần Catechin có hiệu quả phòng chống ung thư. Chất này được phân tích là giúp ức chế sự phát triển của u, bướu. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng kết quả thử nghiệm lâm sàng lần này sẽ đưa ra một hướng mới trong phòng chống và điều trị ung thư đại tràng với tinh chất trà xanh.Kết quả nghiên cứu trên đã được đăng tải trên số mới nhất của tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng (Clinical Nutrition) của châu Âu.