Thuốc Ngừa Thai Giúp Phụ Nữ Khỏi Nhiều Ung Thư 30 Năm

Một nghiên cứu sâu rộng mới đây cho thấy rằng việc uống thuốc ngừa thai có thể bảo vệ phụ nữ khỏi bị nhiều ung thư tới 3 năm.Được thực hiện bởi Đại Học Aberdeen, tại Scotland, nhóm nghiên cứu tìm hiểu 46,200 phụ nữ tham gia vào Nghiên Cứu Uống Thuốc Ngừa Thai, được thành lập bởi Royal College of General Practitioners vào năm 1968 để điều tra những ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của việc uống thuốc ngừa thai.Nghiên cứu tìm hiểu nguy cơ của tất cả các loại ung thư trong nữ giới là những người uống thuốc ngừa thai, qua việc theo dõi những người tham gia trong vòng 44 năm.Đó là nghiên cứu thực hiện lâu nhất trên thế giới để tìm hiểu các hiệu quả của việc uống thuốc ngừa thai.Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng các phụ nữ nào uống thuốc ngừa thai nhiều năm cho thấy không có chứng cứ về các nguy cơ ung thư mới xuất hiện trong cuộc đời còn lại sau đó của họ – là thời gian khi mà có nhiều ung thư hơn.Hơn nữa, các kết quả cho thấy rằng những phụ nữ nào đã uống thuốc ngừa thai thì có nguy cơ thấp hơn đối với ung thư đại trực tràng, ung thư nội mạc tử cung, hay ung thư buồng trứng nhiều hơn các phụ nữ không bao giờ dùng thuốc ngừa thai, với các phụ nữ được bảo vệ khỏi các ung thư này ít nhất 30 năm sau khi họ ngưng dùng thuốc.Tuy nhiên, một vài nghiên cứu trước đây đã liên kết việc dùng thuốc ngừa thai với việc gia tăng nhẹ nguy cơ ung thư vú.Kết quả của các nghiên cứu mới có thể được tìm thấy trên mạng của Tạp Chí American Journal of Obstetrics and Gynecology.