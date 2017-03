Ký Giả James Carden Của Báo The Nation Cảnh Báo: Đưa Bộ Binh Mỹ Vô Syria, Trump Làm Tăng Bạo Động Trung Đông

WASHINGTON - Mục xã luận của tuần báo The Nation khuyến cáo: QH nên ngăn cản TT Trump leo thang can thiệp quân sự tại Syria.Ký giả James Carden nhận định: kế hoạch Trung Đông của TT thứ 45 chỉ làm thổi bùng ngọn lửa xung đột vũ trang tại Syria.Báo New York Times đưa tin hôm 7-3: Hoa Kỳ gửi thêm 400 quân nhân sang Syria và 6 ngày sau báo Washington Post cho hay Ngũ Giác Đài định tăng quân số tại Syria lên tới con số 1000.Ngoài ra, trong dự đoán về các giai đoạn kế tiếp của chiến dịch đánh ISIS tại 2 thành trì của họ tại Raqqa và Mosul, chính quyền Trump quyết định điều động tới Kuwait 2500 quân như là lực luợng trừ bị, sẵn sàng trợ chiến.Định hướng của TT Trump không gây ngạc nhiên các giới – nhưng, 1 số nhà lập pháp nhắc nhở: từ hơn 1 thập niên, hành pháp can dự chiến tranh không ngừng tại Trung Đông mà không có giám sát có ý nghĩa của Lập Pháp.Dân biểu Barbara Lee (DC-California) giới thiệu đề luật HR 1473 cấm đưa quân bộ chiến can dự xung đột vũ trang tại Syria.Progressive Caucus tại Hạ Viện tuyên bố ủng hộ sáng kiến này hồi chiều Thứ Ba.Theo dân biểu Ted Lieu (DC-California), chỉ QH có quyền tuyên chiến.Nhà báo khuyến cáo mọi khuynh hướng tại cơ quan lập pháp phản đối chủ trương leo thang chiến tranh tại Syria.