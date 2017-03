Người Già Lo Ngại Vì Dự Luật Y Tế Mới Của Cộng Hòa

Các công nhân mơ về hưu sớm đang lo sợ khi các cuộc tranh luận tại Thủ Đô Washington về việc thay thế luật chăm sóc sức khỏe thời đại Obama với một hệ thống có thể đắt đỏ hơn đối với nhiều người Mỹ tuổi già.Điều bất ổn về chi phí bảo hiểm trong thị trường tư nhân đã khiến cho một số trong những người ở tuổi 50 hay trước 60 đặt kế hoạch tiếp tục làm việc. Những người khác thì đã nghỉ việc với nhiều phúc lợi y tế trước khi đạt tới tuổi nhận được Medicare là chọn lựa thứ hai của họ tự ra mở kinh doanh.Với căn nhà tiền chế của cô đã trả đứt, nhân viên xã hội Mary Lytle-Gaines đã dự trù về hưu vào năm tới và đi làm bán thời gian.“Công việc của tôi thì rất căng thẳng. Và cháu trai của tổi sắp lên 8 tuổi. Sẽ là ngọt ngào để có thì giờ với cháu,” theo người nhân viên xã hội 61 tuổi từ Wood River của tiểu bang Illinois, gần thành phố St. Louis, cho biết.Bây giờ với tiền trả bảo hiểm sức khỏe có thể gia tăng đối với nhóm tuổi và mức lương của cô,“Tôi không chắc sẽ về hưu.”Kế hoạch của Cộng Hòa để thay thế Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền vẫn còn đang giằng co hôm Thứ Tư và có thể cung cấp nhiều lợi ích cho người già hơn văn bản được tính toán bởi Phòng Ngân Sách Quốc Hội hồi tuần trước. Phân tích đó cho thấy thu nhập của người 64 tuổi $26,500 thì có thể trả $1,700 tiền thanh toán bảo hiểm (out of pocket) theo “Obamcare,” so với thu nhập $14,600 theo dự luật mới của Cộng Hòa.Dự luật y tế Cộng Hòa sẽ cho phép các hãng bán bảo hiểm tính tiền các khách hàng lớn tuổi nhiều gấp 5 lần những người trẻ tuổi, trong khi cắt giảm một số tín dụng thuế cho nhiều người.