Salt Lake City, Miami, Orlando: Nhiều Việc, Nhà Rẻ Cho Giới Trẻ

Ba thành phố hàng đầu cho thế hệ thiên niên kỷ là Salt Lake City, Miami, và Orlando, theo trang mạng địa ốc Realtor.com cho biết.Theo sau 3 thành phố đó là các thành phố Seattle, Houston, Los Angeles, Buffalo và Albany của New York, San Francisco và San Jose của California. Những thành phố này được xếp hạng bởi những người xe trang thiên niên kỷ của mỗi khu vực so với mức trung bình trên toàn quốc, và phản ảnh các yếu tố quan trọng đối với những người thuộc thiên niên kỷ, như việc làm sẵn có và khả năng vừa túi tiền. Dĩ nhiên, một số thành phố là mạnh hơn trong một lãnh vực này hay lãnh vực khác. San Francisco, chẳng hạn, có thể là đắt đỏ, đặc biệt đối với nhà cửa, trong khi Albany và Buffalo thì chi phí rẻ hơn.Các nền kinh tế đang phát triển tại 3 thành phố hàng đầu trong danh sách có nghĩa là chúng có nhiều cơ hội làm việc cho nhóm tuổi này, theo Javier Vivas, quản trị viên của nghiên cứu kinh tế cho trang mạng Realtor.com, cho biết.Tại những thành phố này, tỉ lệ trung bình của những người thuộc thế hệ thiên niên kỷ, thế hệ những người trong độ tuổi từ 20 tới 30, là khoảng 14%, so với tỉ lệ trung bình của dân số thiên niên kỷ trên toàn Hoa Kỳ, là 13%. Thế hệ thiên niên kỷ tại địa điểm số 1, Salt Lake City, chiếm 15.8% của dân số toàn thành phố, theo sau là Seattle ở mức 15.2% và Los Angeles và San Francisco ngang nhau với 15%. Realtor.com phân tích 60 thị trường lớn nhất tại Hoa Kỳ và so sánh tỉ lệ của những người xe trang thiên niên kỷ trong mỗi khu vực với mức trung bình trên toàn quốc.