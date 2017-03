Ba Lan Bắt 14 Người Giết Cừu, Thoát Y Tại Trại Auschwitz

WARSAW - 14 thanh niên nam nữ tuổi trên 20 giết cừu và thoát y tại trại tử thần cũ Auschwitz-Birkenau của Đức Quốc Xã ở miền nam Ba Lan, theo tin từ Viện bảo tàng sở tại.Nhóm thuộc các quốc tịch và động lực không đuợc biết xiềng chung với nhau trước tấm bảng nổi tiếng của trại tử thần có nghĩa là “Lao Động Đem Lại Tự Do”.Họ dùng phi cơ không người lái để ghi lại cảnh tượng này vào video.Nhân viên an ninh của Viện bảo tàng can thiệp, và cảnh sát báo tin: số người can dự bị bắt giữ.Giám đốc Viện bảo tàng nói: đây là sự kiện đầu tiên loại này diễn ra tại Auschwitz, và động lực của nhóm trẻ không đuợc biết.Trưởng giáo của hội thánh Jew Ba Lan nói: hành động chính trị hay thông điệp luân lý là sai, không là cách để tưởng niệm trại tập trung giết người.