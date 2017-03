Nghị Viên T. Nguyen Bị Khiếu Nại, SJ Bác

SAN JOSE -- Báo San Jose Mersury News nói rằng đối thủ tái ứng cử của Nghị viên Tâm Nguyen nói rằng các tin nhắn (text messages) riêng tư đã bị ghi hình trong một buổi họp Hội Đồng Thành Phố và lộ ra cho truyền thông Việt Nam bởi nghị viên Tâm Nguyễn -- một cáo buộc mà nghị viên này bác bỏ.Chris Le đã nộp một đơn than phiền về đaọ đức hồi tháng trước cáo buộc nghị viên Tam Nguyen “xâm nhập riêng tư” và “bất hợp pháp nghe lé/thu hình lén” nhưng một điều tra viên nói là không thấy vi phạm luật lệ gì của thành phố.Ủy ban Đaọ đức thành phố San Jose đã điều tra các đơn than phiền liên hệ tới luật bầu cử địa phương.Trong đơn than phiều, báo SJ Mercury News nói rằng, Le nói có ai đó ngồi hàng sau lưng trong buổi họp ngày 24/1/2017 đã sử dụng một máy “camera sắc độ cao” để chụp các chữ liên lạc giữ Le và một người bạn.Le nằm trong một nhóm nhỏ chống lại dự luật của Tâm Nguyen muốn cấm lá cờ đỏ sao vàng trên tài sản điạ ốc thành phố -- một dự luật thảo luận vào đêm hôm đó.Le nói rằng Nguyen phổ biến các tin nhắc đó -- bao gồm thông tin liên lạc riêng của ông -- trong một buổi họp báo với truyền thông Việt ngày 15/2/2017. Le cũng nói Le bị hăm dọa vì chống dự luật cấm cờ đỏ.Le viết trong đơn than phiền là các hình ảnh thông tin riêng bây giờ đã lên mạng, như Facebook, YouTube...Nghị viên Tam Nguyen nói đơn than phiền là có động cơ chính trị.Le là một nhà kiểm toán thuế ở Oakland, dự định tranh cử giành ghế của nghị vi6en Tâm Nguyen vào mùa thu kế tiếp.Nghị viên Tam Nguyen nói anh không biết gì chuyện slide các tin nhắc của Le sẽ chiếu trong buổi họp báo.Nghị viên Tam Nguyen nói, “Tôi đi bộ tới màn hình để đọc các chữ nhó tí và tìm cách hiểu nói, và rồi giúp dịch ra. Đó là toàn bộ trò chơi của Chris Le. Anh ta tuyệt vọng muốn nổi tiếng và có ai đó đang giúp anh ta như thế.”Điều tra viên của thành phố khuyên hội đồng Board of Fair Campaign and Political Practices — trước kia là ủy ban đạo đức — dẹp bỏ đơn than phiền, bởi vì nó đưa tới các vấn đề bên ngoài lĩnh vực thẩm quyền của ủy ban.