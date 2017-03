Hạ Viện Hủy Bỏ Phiếu Dự Luật Y Tế Của CH Vì Sợ Trump Bị Thua Thê Thảm

WASHINGTON - Dự định biểu quyết bản văn “American Health Care Act - AHCA” tại Hạ Viện hôm Thứ Năm bị đình hoãn vì 1 số dân biểu CH phản đối, túc số 216 phiếu không đạt đuợc – TT Trump yêu cầu Hạ Viện biểu quyết vào ngày Thứ Sáu để “làm hay bỏ”.Số dân biểu CH định bỏ phiếu chống như các đồng viện DC tính vào chiều Thứ Năm đuợc phóng viên AP ước luợng là 28.Trong 1 buổi họp kín, ông Trump cảnh cáo các nhà lập pháp: chọn AHCA hay phải vĩnh viễn gắn liền với luật ACA (quen gọi bằng tên ObamaCare), theo tường thuật của truyền thông trong nước.Ngoài ra, chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan tuyên bố với đồng viện “Từ hơn 7 năm qua chúng ta đã hưá hẹn với công dân sẽ loại bỏ bộ luật gãy đổ này, vì nó sụp đổ và gây thất vọng các gia đình – ngày mai chúng ta xúc tiến việc này”.Ông Trump cam kết cung cấp bảo hiểm sức khoẻ cho mọi người - văn bản AHCA duy trì 1 số điểm thuận lòng nguời của ACA, nhưng hạn chế tài trợ Medicaid, là chương trình phục vụ dân nghèo.Nhưng, hầu như không ai cảm thấy vừa lòng – phe trung dung thấy các chăm sóc bị AHCA cắt giảm quá nhiều. Với phe cực bảo thủ, AHCA đem lại các thay đổi không đủ xa, như mô tả AHCA là “ObamaCare Light” với ý giễu cợt.Ông Trump dọa: nếu không làm theo cách của ông, ông sẽ bỏ toàn bộ nỗ lực.Các hội đoàn đại diện bác sĩ, bệnh viện và giới cao niên đã lên tiếng phản đối kế hoạch thay thế ObamaCare.Trong khi đó, phóng viên chụp ảnh bộ trưởng y tế xã hội Tom Price tại 1 quán rượu tối Thứ Năm, khiến 1 số người tự hỏi sao ông ta không bận rộn với việc gọi điện thoại xin phiếu, hay vì thấy AHCA đã chết?Tại trung tâm thành phố Los Angeles chiều Thứ Năm, hàng ngàn người thuộc mọi giới xuống đường hô hào bảo vệ ACA - họ giuơng các khẩu hiệu như “ObamaCare là nhân quyền”, “ObamaCare cứu mạng tôi” …Ngoài ra, 1 ảnh chụp các dân biểu CH, toàn nam giới, họp với PTT Mike Pence hôm Thứ Ba gây phản ứng khó chịu trong cộng đồng mạng. Hình ảnh hội họp là rất quen thuộc, nhưng không có bóng dáng phụ nữ tại cuộc thảo luận các phúc lợi của luật y tế mới, gồm các dịch vụ phụ sản. Dưới 20% dân biểu CH là phụ nữ – nói chung, nam giới thống trị cơ quan lập pháp liên bang. Tại Thụy Điển, QH có 44% thành viên nữ. Tương tự, hồi Tháng 1, TT Trump ký luật về phá thai giữa đám đông viên chức toàn là nam giới.Trong khi đó, một bản tin khác cho biết rằng tính vào trưa Thứ Sáu, luật y tế “American Health Care Act - AHCA” không thể thu đủ đa số thường tại Hạ Viện là 215 phiếu để thông qua.Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan đã thông báo TT Trump: không thể thông qua trong ngày Thứ Sáu, đơn giản vì không đủ hậu thuẫn. Với ông Ryan, không thể mất hơn 22 phiếu của phe CH.Tham vụ báo chí Sean Spicer xác nhận chủ tịch Ryan và TT Trump vẫn đang bàn phương cách khai thông - ông xác quyết “Bạch Ốc tin rằng văn bản AHCA hiện tại là công trình luật mạnh nhất”. Ông công nhận TT Trump và các phụ tá đã nói chuyện điện thoại với mọi dân cử có quan ngại về AHCA, và giờ đây quyết định là tùy thuộc Hạ Viện.Khi đuợc hỏi về cách vận động của chủ tịch Ryan có làm hài lòng TT Trump hay không, tham vụ Spicer trả lời “Ông Ryan đã làm mọi việc có thể – nhưng, không thể buộc người khác bỏ phiếu thuận”. Tham vụ Spicer vẫn nói tới khả năng tổ chức biểu quyết vào lúc 3 giờ rưỡi chiều Thứ Sáu.Mặt khác, dân biểu Chris Collins báo động: nếu các dân biểu bị ép biểu quyết hôm nay, phe CH có thể mất 40 phiếu – theo nhận định của ông, 21 vị nhất định chống và 20 vị có thể chọn phiếu chống khi biểu quyết.Trong khi đó, có tin PTT Mike Pence hoãn chuyến đi 2 tiểu bang để cùng TT Trump và chủ tịch Hạ Viện vận động phiếu chấp thuận AHCA – phát ngôn viên cho hay: ông Pence định đi Little Rock (Arkansas) và Memphis (Tennessee) trong ngày Thứ Sáu.Tin bổ túc cho biết thêm: dân biểu Rodney Frelinghuysen, là chủ tịch ủy ban chuẩn chi Hạ Viện, khẳng định không ủng hộ AHCA – ông nói rất rõ “Điều không may là văn bản hiện tại là không thể chấp nhận, vì tạo ra chi phí quá cao và gây khó khăn khả năng tiếp cận chăm sóc sức khoẻ của cử tri New Jersey của tôi”. Chọn lựa của dân biểu Frelinghuysen là 1 thoái bộ của phe vận động thông qua kế hoạch thay thế ObamaCare đang bế tắc.Bản tin vào trưa xế ThứSáu của báo The New York Times cho biết rằng các nhà lãnh đạo Cộng Hòa tại Hạ Viện, đối diện với một cuộc chống đối trong số các nhà lập pháp bảo thủ và trung dung trong phe họ, đã hủy bỏ việc bỏ phiếu dự luật y tế của Cộng Hòa để hủy bỏ Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền (ACA) từ mối quan tâm về sự thất bại nhục nhã đối với TT Trump trong cuộc bỏ phiếu vào trưa xế Thứ Sáu tại sàn nhà Hạ Viện về dự luận đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.Hôm Thứ Sáu TT Trump đã điện thoại cho Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan kêu rút dự luật, khỏi bỏ phiếu.