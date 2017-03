Công An Bắt Nhiều Bloggers

SAIGON -- Công an liên tục bố ráp các nhà hoạt động nhân quyền.Mới nhất: Facebooker Đăng Solomon bị bắt.Bản tin RFA ghi rằng Facebooker Đăng Solomon, tên thật Nguyễn Hữu Đăng, sinh năm 1980, bị Cơ quan An ninh Điều tra Quận 12, thành phố Sài Gònbắt khẩn cấp và khám xét nơi ở vào ngày 24/3 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88, Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.Ông Nguyễn Hữu Đăng bị cáo buộc các tội danh lập nhiều tài khoản Youtube, Facebook để đăng tải những hình ảnh, video clip có nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm, bôi nhọ ông Hồ Chí Minh, hạ uy tín các lãnh đạo đảng và Nhà nước cũng như phát tán tin kích động biểu tình chống Nhà nước Việt Nam.Đây là vụ bắt mới nhất với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Vừa qua có hai người cũng bị bắt cũng với cáo buộc tương là facebooker Phan Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ.Mới mấy hôm trước, bản tin RFI ghi rằng hôm 22/03/2017 loan tin Việt Nam đã bắt giữ hai blogger vì các bình luận chống Nhà nước, nhằm "cảnh cáo các trường hợp tuyên truyền chống đối" khác.Ông Bùi Hiếu Võ, 55 tuổi, được biết dưới tên «Hieu Bui» trên Facebook, và Phan Kim Khánh, 24 tuổi, đã bị bắt giữ để điều tra vì cáo buộc «tuyên truyền chống nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam» - theo như thông cáo trên trang Facebook của chính phủ hôm nay.Hãng tin Reuters nhận định, mặc dù có những cải cách sâu rộng về kinh tế và tăng cường cởi mở trong xã hội, đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn kiểm duyệt chặt chẽ các phương tiện truyền thông, hoàn toàn không dung thứ những chỉ trích.Cổng thông tin điện tử bộ Công An nói rằng ông Võ đã «đăng tải nhiều thông tin có nội dung xuyên tạc, phỉ báng» chính quyền, cũng như «kích động sử dụng bom xăng và axit tấn công lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an».Ông Khánh thì quản trị hai blog (Báo Tham Nhũng, Tuần Việt Nam), ba trang Facebook (Báo Tham Nhũng, Tuần Báo Việt Nam, Dân Chủ TV), hai kênh YouTube (Việt Báo TV, Việt Nam online), «liên tục đăng nhiều thông tin có nội dung bịa đặt, xuyên tạc».Reuters nhắc lại, tuần trước Hà Nội cũng đã kêu gọi tất cả các công ty làm ăn tại Việt Nam chấm dứt quảng cáo trên YouTube, Facebook và các mạng xã hội khác cho đến khi tìm được cách thức chận lại việc đăng tải những thông tin «độc hại» chống chính quyền.Reuters cũng dẫn nguồn tin chính quyền cho biết, cả hai blogger trên làm việc với đảng Việt Tân có trụ sở tại Hoa Kỳ, vốn bị Hà Nội coi là tổ chức khủng bố và bất kỳ người Việt nào có liên can đều bị cho là đồng phạm và bị trừng phạt.Trang thông tin của bộ Công An Việt Nam nói thêm, ông Bùi Hiếu Võ có móc nối với thành viên của Việt Tân tại Úc. Ông Phan Kim Khánh thì có liên lạc với « một số đối tượng phản động » trong đó có blogger Nguyễn Văn Hải tức Điếu Cày ở Mỹ, tham gia quản trị một số trang mạng của Việt Tân và một số tổ chức hải ngoại khác.