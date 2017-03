Hồng Kông Làm Thành Viên Của Ngân Hàng AIIB Của TQ

HONG KONG - HĐ quản trị của “Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB” loan báo: đặc khu Hong Kong là 1 trong 13 nền kinh tế mới xin gia nhập, gồm Canada.Sự mở rộng này sẽ đưa hoạt động của AIIB tới Bắc Mỹ và tổng số thành viên là 70.Chủ tịch Jin Liqun tuyên bố: lợi ích trong việc tham gia AIIB xác nhận khả năng tiến triển nhanh mà chúng ta đã làm để thiết lập định chế tài chính quốc tế này – AIIB thu hút thành viên từ mọi lục địa là thực tế đáng hãnh diện.Hong Kong hy vọng các dịch vụ chuyên nghiệp và tài chính của đặc khu sẽ phát triển cùng với AIIB do Trung Cộng dẫn đầu.13 ứng viên mới sẽ chính thức trở thành thành viên khi hoàn tất mọi thủ tục trong nước và gửi 1 khoản ký thác vào trương mục AIIB.Hong Kong hy vọng trở thành thành viên chính thức vào Tháng 6.Luật gia Dennis Kwok cho hay Hong Kong có thể trở thành trung tâm trọng tài của AIIB khi AIIB đặt văn phòng tại đây, cần các dịch vụ tài chính và pháp lý.Giáo sư Lau Siu-kai, phó chủ tịch của Chinese Association of Hong Kong and Macau Studies, cho hay Beijing đã sẵn sàng hậu thuẫn Hong Kong tham gia AIID từ trước. AIIB ra đời từ 2 năm với 57 thành viên sáng lập.