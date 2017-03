Tin Vui Gia Đình: Chương Trình Kể Chuyện Bé Nghe, Do Đài VNA TV 57.3 Phát Hình Mỗi Chiều Thứ Bảy Từ 5:10 Đến 6 Giờ

Chiều thứ Bảy là một buổi chiều thoải mái, đầm ấm nhất trong tuần. Với mục đích góp phần làm cho đời sống gia đình thêm vui vẻ, hạnh phúc, ngoài các chuyên mục quen thuộc, trang Gia Đình Việt Báo tuần này xin giới thiệu với quý vị độc giả một chương trình truyền hình sẽ làm cho không khí gia đình của quý vị thêm phần ấm cúng và vui tươi, một chương trình mà chính chúng tôi cũng cảm thấy rất “cưng,” vì đây là chương trình dành riêng cho các bé thiếu nhi – chương trình “Kể chuyện bé nghe” trên băng tần 57.3 của đài VNA TV, phát hình trực tiếp từ 5:10 đến 6 giờ mỗi chiều thứ Bảy. Quý vị phụ huynh ở xa cũng có thể vào trang Facebook của đài VNA “Vietnam Americatv Facebook” để xem và cho các bé gọi vào đài để hát.“Kể chuyện bé nghe” được thực hiện bởi Mỹ Linh, xướng ngôn viên kỳ cựu của đài VNA TV, và xướng ngôn viên nhí Mira Minh Châu, phần quay hình do anh Mai Tiến Dũng đảm trách. Chương trình gồm 2 phần. Trong phần 1, từ 5:10 đến 5:30, các bé sẽ được nghe cô Mỹ Linh kể chuyện cổ tích, kèm theo những hình ảnh minh họa sinh động, giúp cho câu chuyện dễ hiểu và hấp dẫn hơn. Sau đó là phần trao đổi và học hỏi từ câu chuyện cổ tích vừa kể. Kết thúc phần 1, các bé sẽ được học một câu tục ngữ hay ca dao như một bài học rút ra từ câu chuyện cổ tích bé vừa được nghe kể. Trong vòng 20 phút theo dõi phần một của chương trình, các bé vừa được học thêm tiếng Việt và văn hóa Việt, vừa học thêm những bài “học làm người” tuy giản dị nhưng đầy ý nghĩa và bổ ích, giúp cho các bé ứng dụng vào đời sống hàng ngày.Phần 2, từ 5:30 đến 6 giờ, là sân chơi dành cho các bé “trổ tài.” Phụ huynh có thể giúp các em gọi vào, hay là các bé có thể tự gọi vào đài (qua 2 số điện thoại 714 867 6169 và 714 867 6172) để ca hát, kể chuyện, đọc các câu tục ngữ, ca dao … cho cô Mỹ Linh và bạn Mira Minh Châu cũng như khán giả đài VNA thưởng thức và sẽ được chương trình tặng quà.Tuy đây là chương trình khuyếnkhích các bé nói và viết tiếng Việt, nhưng những người thực hiện chương trình cũng muốn tạo nên một không khí thoải mái, dễ dàng cho các bé vui chơi, nên ngoài các bài hát, các câu ca dao tục ngữ tiếng Việt, các bé không biết hát các bài hát tiếng Việt vẫn có thể gọi vào hát các bài hát tiếng Anh. Các bé nhỏ từ 3 tuổi trở lên có thể gọi vào hát các bài hát rất ngắn mà các bé đã học ở trường preschool/nhà trẻ, kindergarten/mẫu giáo như bài các mẫu tự ABCDEFG, Old McDonald had a farm, Twinkle twinkle little star, hay một vài câu trong các bài Việt hay Mỹ mà bé yêu thích. Các bé cũng có thể hát hay đọc lại các bài hát và các câu tục ngữ mà cô Mỹ Linh đã dạy. Mỗi tuần, cũng trong phần 2, cô Mỹ Linh và bé Mira Minh Châu sẽ dạy cho các bé nhỏ một bài hát ngắn, và phần dạy hát cũng được kèm theo những hình ảnh minh họa vui mắt. Sau khi hát, bé sẽ được thưởng quà (quý vị phụ huynh sẽ đến đài VNA TV để lấy quà cho bé). Phần quà tuy nhỏ, nhưng sẽ làm cho bé hãnh diện, vì đây là món quà mà bé tự kiếm được, không phải do cha mẹ mua tặng.Ban giám đốc đài VNA cho biết VNA TV từ ngày thành lập đến nay luôn cố gắng hoàn thiện và tìm tòi đưa ra những chương trình hấp dãn và bổ ích cho quý vị khán giả, và đây là món quà của VNA dành tặng cho các khán giả thiếu nhi. Đài VNA TV có đội ngũ xướng ngôn viên bao gồm 3 thế hệ, với các vị xướng ngôn viên lão thành đầy kinh nghiệm như nhà báo Du Miên, xướng ngôn viên/bình luận gia Phạm Long…, đến thế hệ xướng ngôn viên trẻ đẹp năng động như Mỹ Linh, Bảo Anh, Nhật Khánh, Việt Hà, Thanh Vân, Lưu Việt Hùng … và để mở ra chương trình “Kể chuyện bé nghe”, ban giám đốc đài đã đưa thêm vào gia đình VNA TV một xướng ngôn viên nhí – bé Mira Minh Châu.Xin được giới thiệu vài dòng về 2 xướng ngôn viên thực hiện chương trình “Kể chuyện bé nghe.” Mỹ Linh, xướng ngôn viên kỳ cựu và rất năng động của đài VNA, luôn có mặt trong rất nhiều các sinh hoạt của cộng đồng Việt và dòng chính, đã tốt nghiệp ngành Khoa học xã hội chuyên về văn chương ở Việt Nam. Ở Mỹ Linh, có thể thấy rất rõ niềm đam mê truyền đạt tiếng Việt và văn hoá Việt cho các bé thiếu nhi đang sinh sống tại hải ngoại. Mỹ Linh có cách kể chuyện và dẫn chương trình sinh động, duyên dáng. Người viết bài này, tuy đã “già khằn” rồi, nhưng rất thích thú lắng nghe các câu chuyện cổ tích và cùng học theo các câu ca dao tục ngữ mà Mỹ Linh dạy các bé. Còn xướng ngôn viên nhí Mira Minh Châu, tuy sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng bé rất mê văn hoá Việt và nhạc quê hương. Bé tâm sự, “mỗi tối, con phải nghe hai bài nhạc quê hương thì con mới ngủ được.” Bé Mira Minh Châu được giải nhất cuộc thi Tài Năng và Quốc Phục Đẹp do Hội Cộng Đồng Người Việt tổ chức vào năm 2014 với tài kể chuyện, và được cuộc thi Vstar Kids 2015 thưởng “Giải Diễn Xuất” cho các tiết mục làm cho giám khảo và khán giả thích thú và xúc động. Gần đây, bé có tham gia hát, múa trong chương trình Đào Tạo Tài Năng Trẻ của Câu Lạc Bô Tình Nghệ Sĩ do nha/nhạc sĩ Cao Minh Hưng thành lập. Trong dòng chính, bé Mira Minh Châu rất thích đóng phim/TV. “Con đã được đóng một vai co-star cho sitcom (kich vui) của Nickelodeon, và 2 vai cho comedy sketch (kịch hài ngắn) cho show của Conan OBrien, vui lắm.” “Con làm nhiều việc như vậy còn việc học thì sao?” “Dạ, con thích học lắm, con ráng học giỏi để luôn được điểm A.” Hai cô cháu xướng ngôn viên Mỹ Linh và Mira Minh Châu cho biết mỗi tuần vào thứ Bảy vui nhất là được thực hiện chương trình “Kể Chuyện Bé Nghe” để đưa những câu chuyện cổ tích, tục ngữ, ca dao Việt Nam đến với mọi gia đình, và nhất là được nghe các bé gọi vào hát và nói chuyện, bé nào cũng dễ thương và yêu văn nghệ.Mến chúc quý độc giả khắp nơi có những buổi chiều thứ Bảy vui tươi và đầm ấm khi cả nhà cùng quây quần bên TV để nghe kể các câu chuyện cổ tích, học tục ngữ ca dao Việt Nam trên đất Mỹ, và nghe các “cục cưng” trong gia đình biểu diễn trên đài VNA TVcho mọi người cùng thưởng thức những bài hát vui tươi như chính tuổi thơ của các em.Mina Minh Hà“Kể Chuyện Bé Nghe" đài VNA TV 57.3 hay Vietnam Americatv FacebookMỗi chiều Thứ Bảy 5:10 ĐẾN 6:00 GIỜ.Từ 5:30 mời gọi vào 2 số điện thoại: (714) 867 6169 và (714) 867 6172.