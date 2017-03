Thùy Linh, Ca Nhạc Sĩ Nhạc Jazz Trở Về Quận Cam, Thứ bảy, Ngày 1 Tháng Tư Năm 2017, Tại Viện Việt Học

San Jose, CA - Thùy Linh Quintet hân hạnh trở về quận cam với chương trình Nhạc Việt cổ điển theo thể loại Jazz & Sáng tác mới (Jazzing Việt Classics & Originals) Thứ bảy, ngày 1 tháng tư, năm 2017, 7:30 – 10:30 giờ tối, ở phòng hội Viện Việt Học, 15355 brookhurst st, #222 in westminster, CA 92683. Chương trình hoàn toàn miễn phí, với tùy tâm khán thính giả ủng hộ cho ban nhạc chuyên nghiệp.Kính mời quý vị tham dự chương trình thí nghiệm âm thanh mới được sáng tác dựa trên những ca khúc dân ca, cổ điển, và nhạc trẻ được người Việt Nam yêu thích. Mỗi chương trình là một showcase độc đáo, giới thiệu vào cộng đồng vài nhạc sĩ địa phương người ngoại quốc và Việt. Đặc biệt lần này sẽ có ca sĩ người Phi Luật Tân Joni Villamil và ra mắt 2 bài Việt của nhạc sĩ Mạc Vũ Phạm-Gia Cổn.Thùy Linh cũng sẽ ra mắt bài hát mình sáng tác trong ba đợt chính:1. Bé Hoa Sen: Những Người Sống Sót của Nạn Buôn Người Đứng Lên!Vinh danh những người sống sót của nạn buôn người được hỗ trợ bởi Hội Vòng Tay Thái Bình (Pacific Links Foundation).2. Nàng Nguyệt: Thơ Ca Vinh danh Hồ Xuân Hương, nhà thơ nữ quyền Việt Nam của thế kỷ 18, người đã có những vần thơ sắc sảo về chính trị & gợi tình cho thấy tinh thần phóng khoáng của phụ nữ.3. Nhạc Việt cổ điển theo thể loại Jazz: một thí nghiệm âm thanh mới được sáng tác theo thể loại Jazz dựa trên những ca khúc dân ca, cổ điển, và nhạc trẻ được người Việt Nam yêu thích.Thùy Linh chia sẻ niềm phấn khích của mình cho dự án đầy tham vọng này: "Buổi trình diễn đầu tiên này thực sự là một đỉnh cao của tất cả tác phẩm của tôi trong tiến trình thực hiện suốt 10 năm qua. Lúc khởi đầu nó chỉ là một niềm đam mê về lịch sử và văn hóa Việt Nam của tôi giờ nó đã phát triển thành một buổi trình diễn nhạc. Tôi cảm thấy mình khiêm tốn khi bây giờ có thể mang lại sự sáng tạo mới này không chỉ cho cộng đồng tôi nói riêng mà còn cho thế giới nói chung."Đây là phần khởi đầu của mộ̣t chương trình liên tục nhằm giới thiệu những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Việt Nam & những sáng tác mới.Kim Ngân, một thành viên của ban giám đóc của phòng hội Viện Việt Học, nhận xét: “Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu Thùy Linh trên sân khấu chúng tôi. Cô không chỉ là một nhạc sĩ đam mê mà còn là một nhà hoạt động cộng đồng. Cô đã mang được nhạc Jazz vào cộng đồng Việt với mục đích giới thiệu một bộ môn nghệ thuật Mỹ và làm cho nó dễ dàng được tiếp cận. Nhiệm vụ của chúng tôi là giới thiệu những tài năng địa phương, mà cũng đại diện cho cộng đồng và thị hiếu đa dạng của họ. Còn ai tốt hơn là một nhạc sĩ người Mỹ gốc Việt để tán dương một cộng đồng người Việt có dân số lớn hàng thứ ba bên ngoài quê hương của họ."Tiểu Sử Của Thùy LinhThùy Linh là ca nhạc sĩ nhạc Jazz người Mỹ gốc Việt đầu tiên của vùng Vịnh. Cô ca sĩ nhỏ nhắn có chiều cao khiêm nhường 4'11", với một giọng ca khá trầm và phong phú, Thùy Linh lướt nhẹ nhàng giữa lời nhạc quyến rũ và nỗi nhớ trầm ngâm. Với phong cách độc đáo và âm thanh cuốn hút, cô sẽ thôi miên bạn với giọng hát nhẹ nhàng và nét sôi nổi duyên dáng của cô trên sân khấu.Năm 2013, Thùy Linh đã cùng với nhạc sĩ Nguyễn Dự thành lập chương trình Jazz is You! Jazz là Em! với mục đích đem nhạc Jazz vào cộng đồng các sắc dân và làm cho nó dễ dàng được tiếp cận. Jazz is You! Jazz là Em! là một cộng đồng của các nhạc sĩ và khán giả với một giấcmơ nhằm giáo dục và giới thiệu một hình thức nghệ thuật Mỹ tuyệt vời này với cộng đồng các sắc dân.Chương trình của chúng tôi nhằm mục đích giới thiệu các tài năng đang lên tới cộng đồng của khắp vùng Vịnh. Địa điểm trình diễn bao gồm những nơi cộng đồng thích lui tới thường xuyên như: Coffee Lovers,Trung Tâm Phượng Hoàng, Hội Chợ Tết Cộng Đồng và Blue Note Lounge. Jazz is You! Jazz là Em! mang những buổi nhạc Jazz thu hút đám đông chật ních khán phòng của ít nhất 150 khách. Với số lượng khán giả hưởng ứngnồng nhiệt và lại vào những đêm trong tuần chứng tỏ rằng cộng đồng đang khát khao những luồng âm thanh mới vượt ra ngoài loại nhạc Việt Nam truyền thống, cả nhạc pop và nhạc dân gian.Thùy Linh tâm sự niềm đam mê của mình với nhạc Jazz:“Tôi đến với Jazz bởi cá tính tự do và những câu chuyện lãng mạn của nó. Các nhạc sĩ có một tự do bao la về âm nhạc để tạo ra một âm thanh hoặc bài hát mới bằng cách sử dụng một tiêu chuẩn cũ. Công việc của chúng tôi là kể lại một câu chuyện cũ nhưng theo một phong cách quyến rũ mới. Đó không phải là sao chép những gì được thực hiện trước kia, nhưng phục hồi những bài hát cũ để làm cho chúng tươi mới và có ý nghĩa trở lại.”Thùy Linh bắt đầu hát từ năm hai mươi tuổi, cô tự học và đến với nhạc Jazz tại trường đại học qua những giọng hát nổi tiếng của Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Louis Armstrong và Nat King Cole. Cô cho biết niềm đam mê ca hát của cô khởi đầu bằng việc được nghe những điệu nhạc dịu dàng suốt thời gian lớn lên trong cộng đồng Việt Nam của mình và phong cách độc đáo của cô đến một cuộc đời khác thường nhất cho một ca sĩ nhạc Jazz của Hoa Kỳ.Thùy Linh sinh ra tại Nha Trang, Việt Nam. Sau khi Sài Gòn thất thủ, hàng trăm ngàn người bỏ chạy tới các nước láng giềng và Hoa Kỳ. Thùy Linh lúc đó được 9 tuổi và gia đình cô đã trốn thoát trên một chiếc thuyền đánh cá với 30 người trực chỉ đến Hoa Kỳ.Kể từ khi ba tuổi, Thùy Linh cũng làm một cuộc hành trình cá nhân. Khi còn bé, cô mắc bệnh bại liệt polio. Ngay sau đó, cô gái đã phải đối phó với những ảnh hưởng của hội chứng bại liệt. Tuy nhiên, các tác dụng này không ngăn cản bước tiến và sự theo đuổi ước mơ giáo dục đại học và ca hát của cô. Cô có bằng Thạc sĩ về Quan hệ quốc tế trước khi vào nghành hát chuyên nghiệp.