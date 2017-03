Hội Ngộ IX Khóa An Lộc 4/71 Tại Atlanta

Hình ảnh trong Hội Ngộ IX Khóa An Lộc 4/71.

Hình ảnh trong Hội Ngộ IX Khóa An Lộc 4/71.

Hình ảnh trong Hội Ngộ IX Khóa An Lộc 4/71.

Hình ảnh trong Hội Ngộ IX Khóa An Lộc 4/71.

Bắt đầu từ tháng 4 năm 2009 tại Thủ Đô Washington DC, và mỗi năm một lần gặp mặt mang tên Hội Ngộ, các cựu Sinh Viên Sĩ Quan khóa An Lộc 4/71 Trường Võ Khoa Thủ Đức đã trải qua 8 lần Hội Ngộ. Lần thứ IX được tổ chức tại Atlanta Georgia diễn ra trong 4 ngày, từ thứ Năm 16/3/2017 đến thứ Hai 20/3/2017.Mỗi Năm một chủ đề, lần thứ IX mang tên “46 Năm Lối Cũ Ta Về”. Có khoảng 120 người ghi danh tham dự. Họ đến từ khắp các tiểu bang như Washington, California, Ohio, Pennsyvania, Boston, Delaware, N. Carolina…từ Texas, Kansas, Florida, Lousiana…Từ Viêt Nam, Úc Đại Lợi, Canada.Ngày thứ Năm 16/3/2017 mở đầu với buổi tiệc “Tầy Trần” bắt đầu từ 7:00pm tại khách sạn Araamda Inn. Căn phòng khách tiết của khách sạn tràn ngập tiếng nói giọng cười, những gương mặt rạng rỡ chào nhau, tay bắt mặt mừng. Có người mới gặp lại lần đần sau 46 năm xa cách. Họ đã nhận ra nhau. Mới ngày nào tuổi trẻ tóc còn xanh, bây giờ gặp lại đầu đã bạc.Ngày thứ Sáu 17/3/2017 có cuộc du ngoạn viếng thăm các thắng cảnh của Atlanta. Ngôi đền Hindu Temple rộn ràng những du khách Việt Nam. Công viên Stone Mountain Park có Bảo tàng viện, núi đá, đài tưởng niệm; thăm Museum có các hiện vật và những câu chuyện lịch sử từ 12,000 năm trước, từ các nền văn minh cổ xưa đã sống trên núi nầy cho đến công viên ngày nay. Thăm nhà lịch sử nơi tập trung các tòa nhà nguyên thủy từ khắp tiểu bang Georgia, được xây dựng từ năm 1793 đến năm 1875, đi cầu treo Skyride…và chụp hình kỷ niệm. Sau đó về ăn trưa tại nhà hàng buffet Hibachi. Buổi chiều chuần bị cho tiệc Tiền Hội Ngộ lúc 4:30pm tại nhà hàng Happy Valley, Oakbrook Pkway, Norcross.Tiệc Tiền Hội Ngộ là dịp đề các bạn Đồng Môn gặp gỡ nhau, tự giới thiệu về mình với các bạn mới: Trung Đội, Đại Đội tại quân trường, đơn vị đầu tiên, và đơn vị cuối cùng…gia cảnh, công việc làm…v.v. Sau đó là phần tập văn nghệ, ca hát, ăn uống, tâm tình, chụp hinh kỷ niệm, và trao cờ luân lưu cho nhóm tổ chức kỳ X vào năm 2018. Đây là đêm vui nhất vì không có quan khách, nhưng là bạn đồng môn, vợ con…cho nên chỗ thâm tình, các bạn thoải mái tâm tình những gì muốn nói, thăm hỏi đời sống của nhau…v.v. Và qua những lời tâm tình, góp nhặt từ những câu chuyện kể người ta mới biết khóa An Lộc 4/71 có mặt trên khắp các chiến trường. Các quân binh chủng Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Lực Lương Đặc Biệt, Nha Kỹ Thuật, Lôi Hổ, Pháo Binh, Thiết Giáp, Công Binh, Địa Phương Quân, các Sư Đoàn Bộ Binh, Tiếp Vận, Tiếp Liệu, Hành Chánh Tài Chánh, Quân Y, Quân Vận…v.v. Qua những lời chia xẻ người ta được biết có nhiều chi tiết của Tháng Ba Gãy Súng chưa được nói hết. Trong khóa nầy có nhiều TQLC còn sống trở về. Và tháng Ba nghiệt ngã có hơn một Lữ Đoàn quân thiện chiến TQLC hết đạn, hết lương thực và bị gãy súng tại cửa Tư Hiền, đó là các TĐ 3, 4, 5, 7 và ĐĐ Trinh Sát bị làm tù binh. Những SQ của 4/71 đã uất nghẹn cùng đồng đội, và cấp chỉ huy. Họ bắn hết đạn và chôn súng đó là ngày 26/3/75. Cũng trên đường rút quân, An Lộc 4/71 Phạm Gia Thụy bị một mảnh đạn súng cối làm bị thương con mắt. Ngày 30/4/75 mất nước, thì đoàn tù binh đang bị cầm giữ tại Khe Sanh, mắt của Phạm Gia Thụy làm độc, và quân Bắc Việt đã dùng cái muỗng inox múc con mắt ra khỏi thân thể của anh.Ngày Thứ Bảy 18/3/2017 là tiệc chính của ngày Hội Ngộ. Buổi sáng có chuyến viếng thăm những thắng cảnh tại địa phương: Đài truyền hình CNN, hãng nước ngọt Coca Cola, căn nhà của tác giả Cuốn Theo Chiều Gió (Gone with the Wind) Magaret Mitchell, văn phòng Thống Đốc tiểu bang…v.v. Ăn trưa tại nhà hàng Nam Phương.Tiệc Hội Ngộ Kỳ IX diễn ra lúc 5:00pm tại nhà hàng Happy Valley. Có khoảng hơn 300 người tham dự. Ngoài gia đình của Khóa, còn có nhiều quan khách tại địa phương và các vị chỉ huy trưởng một số đơn vị: Cựu Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất, CHT Biệt Động Quân Khu II, đến từ Washinhton DC, Cựu Tr. Tá Hồ Quang Lịch, TĐT/TĐ 5 Hắc Long TQLC, Cựu Đ.Tá Chính SĐ 9 BB đến từ Lousiana, các hội đoàn: Hội Không Quân Atlanta Georgia, Hội TQLC, Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Lousiana, Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Atalanta, Hội BĐQ Atalanta, Hội BĐQ Washington DC, Hội Hải Quân Atalanta, Hội Pháo Binh Atalanta, Hội Thiếu Sinh Quân Atalanta, Hội Thiết Giáp Atalanta, Hội Bến Cũ, Hội Đồng hương Thừa Thiên Huế Atalanta, Truyền thông báo chí.Lễ Chào Cờ khai mạc lúc 6:30pm với Lễ rước Quốc Quân Kỳ vào vị trí hành lễ do các cựu SVSQ Khóa An Lộc Wasinhton DC đảm trách. Chào cờ Việt Mỹ, phút mặc niệm, do SQ Nghi Lễ Trần Trung Ngôn phụ trách. Sau nghi thức khai mạc. BTC dành một phút để cử hành Lễ Tưởng Niệm đồng môn An Lộc đã hy sinh trong chiến tranh, và những bạn đồng môn qua đời tại đất tạm dung. Có bài Văn Tế được đọc lên trong khi đó tất cả các cựu SVSQ của Khóa cùng đứng nghiêm trang tưởng niệm. Tiếp theo sau lễ tế Khóc Bạn, là bản đồng ca Khóa 4/71 hành khúc và bài SVSQ Thủ Đức Hành Khúc. Nghi lễ đơn sơ nhưng làm rung động lòng người; có những giọt nước mắt rơi xuống khi các địa danh nơi các anh ngã xuống: Thuận An, Mỹ Chánh, Thạch Hãn, Cổ Thành, Núi Dài…v.v. Đặc biệt, hai anh Võ Hữu Hòa (ND), và Phạm Gia Thụy (TQLC) vừa mời qua đời trong mấy tháng qua. Hai vị phu nhân, nói lời cảm tạ trong nỗi xúc động tận cùng khi biết sự can trường và sự chịu đựng của chồng mình khi chiến đấu, những nhọc nhằn khi bị tù sau cuộc chiến. các chị không biết vì các anh không kể những khổ nhọc hay những chiến công. Điển hình như anh Phạm Gia Thụy vượt sông Mỹ Chánh vào giờ thứ 25 của cuộc chiến, và anh để lại một con mắt trên quê hương. TG Phạm Khánh Hoài có Bảo Quốc Huân Chương, chiến sĩ Xuất Sắc.Sau phần nghi thức, Trưởng BTC, Cựu SVSQ Trương Phước Dĩnh thay mặt Đồng Môn nói lời cảm tạ quan khách và các gia đình về tham dự Hội Ngộ. Ngỏ lời chúc quan khách một đêm Dạ Tiệc vui vẻ. Cựu SVSQ Trần Trung Ngôn sơ lược tiểu sử của khóa. Khóa 4/71 được đặt tên là Khóa An Lộc, có hơn 1,500 SVSQ, ra trường về các đơn vị. Hãnh diện có một SQ của khóa, Thiếu Úy Phạm Lê Phong, đã anh dũng hy sinh trên chiến trường, qua chiến công của anh, tên anh được dùng đặt tên cho Khóa 1/72. Theo lời kết thúc của lược sử K 4/71 thì “Những Sĩ quan của 4/71 chưa đóng góp nhiều, không thể so sánh với các Niên Trưởng đi trước, nhưng xương máu của họ đã đổ xuống lòng đất mẹ. Họ đã chịu tù đày…v.v.”Sau phần trình bày của BTC, một quan khách, Niên trưởng Phạm Duy Tất được mời phát biểu. Cựu Chuần Tướng Tất đã ngỏ lời cảm ơn BTC, cảm ơn những cựu SVSQ 4/71 đã mời ông tham dự. Ông còn cho biết thêm những SQ K.4/71 trong binh chủng BĐQ, thuộc quyền của ông là những sĩ quan gan dạ. Cuối cùng ông ca ngợi việc tổ chức họp khóa là việc nên làm, và cũng nhờ đến tham dự mà ông đã gặp lại những đống đội cũ, những bạn cùng khóa…v.v. Ông hứa sẽ cố gắng tham dự lần họp khóa kỳ tới nếu sức khỏe cho phép. Sau lời trình bày của ông; người điều khiển chương trình cho biết Tướng Tất cũng khóa 4. Anh nói: “Ông Tướng cũng khóa 4, và ông đã đồng ý “thuyên chuyễn” về khóa 4/71…” Những tràng pháo tay vang dội kéo dài.Buổi tiệc tiếp tục với phần phát biểu của một Hậu Duệ. Sau đó là văn nghệ giúp vui và Dạ tiệc cùng Dạ Vũ bắt đầu. Chương trình văn nghệ xúc tích và phong phú do ban văn nghệ “cây nhà lá vườn” trình diễn. Đặc biệt các Hậu Duệ đến từ DC cùng với phu nhân An Lộc trình diễn hoạt cảnh Dân ca Lý Cây Khế mang đậm hình ảnh quê hương.Chương trình chấm dứt lúc 11:30pm.Sau 3 ngày họp mặt, chương trình của ngày thứ 4 là thăm viếng tư gia các đồng môn, chụp hình lưu niệm. Đặc biệt tất cả đã đến tham dự lễ giỗ 100 ngày của đồng môn Võ Hữu Hòa (người trưởng ban Văn Nghệ An Lộc Atlanta. Người đã soạn ca khúc 4/71 Hành Khúc.)Mọi người lưu luyến chia tay để ra về, cùng hẹn nhau lần thứ X tại Nam California sẽ tổ chức vào năm 2018.