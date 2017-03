Cổ Phiếu Apple Tăng 25% Cao Kỷ Lục Nhờ Sản Phẩm Mới

Khoảng cuối tháng 03/2017, ngay sau khi ra mắt loạt sản phẩm mới, cổ phiếu Apple được cho là đang ở mức cao kỷ lục tính riêng trong năm 2017. Theo đó, cổ phiếu Apple đã tăng tới 25%, trở thành công ty có hiệu suất tốt nhất trên thị trường.Có thể thấy, Apple ngày càng tiến gần hơn tới cột mốc giá trị 1,000 tỷ USD. Tháng 03/2017, giá trị Apple đạt mốc 750 tỷ USD, cao hơn 160 tỷ USD so với giá trị 590 tỷ USD của Alphabet, đang được xếp thứ hai trong bảng xếp hạng các công ty giá trị nhất nước Mỹ.Giá cổ phiếu Apple tăng mạnh do các nhà đầu tư kỳ vọng rất nhiều vào model iPhone kỷ niệm 10 năm mà Apple có thể ra mắt cuối năm 2017. Nhiều ý kiến cho rằng mẫu iPhone mới sẽ được đặt tên là iPhone X. Cũng đã có khá nhiều tin đồn xung quanh iPhone X. Giới công nghệ tin rằng mẫu iPhone mới sẽ có giá lên tới 1,000 USD, đi cùng nhiều tính năng cao cấp như cảm biến vân tay tích hợp ngay dưới màn hình, loại bỏ nút Home vật lý để trang bị màn hình cong chiếm gần hết mặt trước của máy…Hiện Apple vẫn đang phải chịu rất nhiều sức ép. Công ty đang phải nỗ lực tìm cách đa dạng hóa nguồn doanh thu để không còn phụ thuộc quá nhiều vào iPhone. Vì 70% doanh thu hiện nay của Apple tới từ iPhone.Trong khi đó, mẫu iPad mới, iPhone 7 & 7 Plus màu đỏ khá ấn tượng nhưng không có ảnh hưởng nhiều lắm. Đa số người dùng và nhà đầu tư đều đang chờ đợi iPhone X.Phố Wall cho rằng dòng sản phẩm iPhone tiếp theo sẽ thành công vang dội bất chấp Samsung, đối thủ chính của Apple, cũng sẽ ra mắt một mẫu smartphone đột phá trong năm 2017. Chiếc Galaxy S8 với màn hình chiếm gần trọn mặt trước sẽ ra mắt vào ngày 29/03/2017. Tuy nhiên, sẽ phải chờ xem liệu Samsung có lấy lại được lòng tin của người tiêu dùng sau sự kiện Note7 hay không.Giới phân tích vẫn rất lạc quan về triển vọng của Apple bất chấp việc cổ phiếu hãng tăng đều đặn và ngày càng gần cột mốc 1,000 tỷ USD giá trị thị trường. Để đạt mức 1,000 tỷ USD, cổ phiếu Apple cần tăng thêm 33% nữa, lên mức khoảng 190 USD/cổ phiếu. Chuyên gia phân tích Toni Sacconaghi của Bernstein nhận định rằng cổ phiếu của Apple có thể đạt mức 160 USD trong thời gian sắp tới, tăng 12% so với hiện nay.Theo: Nguoivietphone.com