Bắc Hàn Bẫy Tình Cô Hương?

HANOI -- Có phải cô Đoàn Thị Hương dính bẫy tình của Ri Ji-hyon, con trai của cựu Đại sứ Bắc Hàn tại Việt Nam Ri Hong, để bước vào một kế hoạch ám sát Kim Jong-nam?Người tung bẫy tình là một người Bắc Hàn đã sống tại Việt Nam hơn 10 năm, và anh này đã tốt nghiệp trung học tại Việt Nam.Bản tin KBS của chính phủ Nam Hàn viết rằng nghi phạm vụ ám sát Kim Jong-nam là con trai cựu Đại sứ Bắc Hàn tại Việt Nam.Cảnh sát Malaysia cho biết một trong số bốn nghi phạm quan trọng đã bỏ trốn về Bắc Hàn trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam vào hồi tháng 2 vừa qua được xác nhận là Ri Ji-hyon, con trai của cựu Đại sứ Bắc Hàn tại Việt Nam Ri Hong.Ri Ji-hyon từng tốt nghiệp một trường trung học phổ thông tại Việt Nam, sau đó thực tập hơn một năm tại Đại sứ quán Bắc Hàn ở Hà Nội vào năm 2009. Ri đã có 10 năm sinh sống ở Việt Nam, từng làm phiên dịch cho phái đoàn Bắc Hàn tới thăm Việt Nam với tư cách là nhân viên trực thuộc Bộ Ngoại giao miền Bắc.Theo cảnh sát Malaysia, Ri Ji-hyon khá thông thạo tiếng Việt, đã cùng với nghi phạm khác là Ri Jae-nam tiếp cận với nghi phạm người Việt Nam là Đoàn Thị Hương, hung thủ trực tiếp tiến hành vụ ám sát. Ba người này đã "diễn tập" vụ ám sát tại Campuchia, trước khi nhập cảnh vào Malaysia.Bản tin ghi rằng tới thời điểm hiện tại, cảnh sát Malaysia đã xác nhận ba nhân viên Bộ Ngoại giao Bắc Hàn có liên quan tới vụ ám sát. Ba đối tượng này là Hyon Kwang-song, Bí thư thứ hai thuộc Đại sứ quán Bắc Hàn ở Malaysia, Oh Jong-gil, nhân viên Đại sứ quán Bắc Hàn ở Indonesia, và Ri Ji-hyon thuộc Đại sứ quán miền Bắc ở Việt Nam. Điều này chứng tỏ trong quá trình chuẩn bị tiến hành vụ ám sát Kim Jong-nam, Bắc Hàn đã huy động chuyên gia từ nhiều khu vực khác nhau, bao gồm cả Việt Nam, để lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng.Ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un, đã bị ám sát bằng chất độc thần kinh VX, một loại vũ khí hóa học bị cấm, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia vào hôm 13/2 vừa qua.Trong khi đó, bản tin VOA nêu vấn đề: Đoàn Thị Hương bị người Bắc Hàn chiêu mộ cho thấy lỗ hổng an ninh Việt Nam?Báo chí nước ngoài hôm 22/3 đăng các bản tin chi tiết nói rằng con trai của một cựu đại sứ Bắc Hàn ở Việt Nam đã chiêu mộ Đoàn Thị Hương cho vụ ám sát ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ bị ruồng bỏ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un.Sau khi tin này xuất hiện, báo chí Việt Nam dè dặt đưa một vài tin ngắn nói nghi can đã lôi kéo Hương vào vụ này là “người Triều Tiên” sống nhiều năm ở Việt Nam, nhưng không đề cập đến chi tiết người đàn ông đó là con trai của một cựu đại sứ Bắc Hàn ở Việt Nam.Riêng trang tin của Zing đăng một bài với tít “Nghi phạm lôi kéo Đoàn Thị Hương là con trai cựu đại sứ Triều Tiên?” nhưng bản tin này đã nhanh chóng bị rút xuống, thay thế bằng bài khác có tít “Đoàn Thị Hương được dụ tới Malaysia để sắp xếp kết hôn?”Nội dung bài thay thế của Zing - cũng như các báo khác của Việt Nam - chỉ nói nghi can “người Triều Tiên” Ri Ji Hyon, 33 tuổi, là người nói thạo tiếng Việt.Bản tin ghi rằng từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải, người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với giới thực thi pháp luật của Việt Nam, chia sẻ với VOA những hiểu biết của ông về vấn đề này:“Các cơ quan phản gián hay an ninh ở Việt Nam cũng có thể cùng lắm họ khoanh vùng một số người họ cho rằng có tiềm năng liên quan đến an ninh Việt Nam. Con trai của ông đại sứ cũng khó có thể được coi là một người có tiềm năng liên quan đến an ninh. Để gọi là kiểm soát toàn bộ hành vi cũng như quan hệ, theo tôi là bất khả thi. Nên là trong những trường hợp như thế này, cơ quan an ninh Việt Nam tôi nghĩ họ cũng khó có thể biết hết được. Đặc biệt, cho đến giờ phút này, ít nhất cho đến vụ ám sát ông Kim Jong Nam, Việt Nam chưa coi Bắc Hàn là mối đe dọa hoặc ảnh hưởng an ninh nhà nước Việt Nam. Tất nhiên tôi nghĩ sau vụ này, cơ quan an ninh Việt Nam cũng phải thận trọng hơn với các quan hệ của những người Bắc Hàn ở Việt Nam”.Bản tin ghi nhận:“Theo Kyodo News, một đồng nghiệp cũ của Hương ở Hà Nội cho biết Hương đã nói rằng cô đến Malaysia để sắp xếp việc kết hôn với người bạn trai mà cô tưởng là người Nam Hàn.”Có ai ngờ, không phải Nam Hàn, mà là Bắc Hàn.