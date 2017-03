Belgium: Bắt 1 Người Lái Xe Định Tông Vào Đám Đông

BRUSSELS - 1 người lái xe mưu định tông vào đám đông tại khu mua sắm của thành phố Antwerp đã bị cảnh sát Belgium bắt giữ hôm Thứ Năm.Phát ngôn viên của cảnh sát tuyên bố trong 1 cuộc họp báo trực tiếp truyền hình: sau khi vuợt đèn đỏ, chiếc xe mang bảng số Pháp phóng nhanh vào đường Meir của 1 thương xá.Nghi can lái xe là 1 người đàn ông mặc quân phục ngụy trang.Truyền thông Đức DW.DE đưa tin: cảnh sát và binh sĩ đã đuợc đưa tới tăng cường an ninh thành phố cảng.Văn phòng công tố liên bang cho hay: nghi can là công dân Pháp sinh sống tại Pháp mang theo súng – trên xe có dao và 1 số bình đựng chất lỏng chưa rõ là gì.1 ngày trước, Belgium truy điệu các nạn nhân thiệt mạng trong các vụ đánh bom tự sát cùng ngày 22-3 tại thủ đô Brussels.