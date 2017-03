Cựu Chiến Sĩ Miền Nam Cali Gây Quỹ Cho Ngày Quân Lực

Hình ảnh trong tiệc xuân của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California.

Westminster (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm, vào dịp đầu Xuân, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California đều tổ chức tiệc mừng Xuân và gây qũy cho ngày Quân Lực 19-6.Buổi tiệc năm nay được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 19 tháng 3 năm 2017 tại Nhà hàng Paracel Seafood Restaurant.Khoảng 500 quan khách, qúy vị Niên Trưởng các Quân Binh Chủng QLVNCH các đơn vị thuộc các Quân Binh Chủng gồm có: Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Biệt Động Quân, Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, Hội Không Quân, Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali, Hội TQLC, Hội Pháo Binh, Hội Quân Cảnh, Hội Thiếu Sinh Quân, Hội Nữ Quân Nhân QLVNCH, Hội Võ Bị Nam Cali, Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam Cali, Hội Thiết Giáp, Hội HO.Cứu Trợ TPB và Cô Nhi VNCH, Hội Quân Cán Chính Hải Ninh, Tổng Hội Sinh Viên, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Hậu Duệ QLVNCH do Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân và phái đoàn, Hội Bà Triệu, Ban Tù Ca Xuân Điềm, các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, một số hội đồng hương thân hữu... Dân cử có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Diệp Miên Trường, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Nghị Viên Thu Hà, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, Ủy Viên Học Khu Westminster Bà Frances Nguyễn Thế Thủy...Điều hợp nghi thức khai mạc do Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Sau đó chiến hữu Nguyễn Văn Chuyên và chị Mai Lan lên giới thiệu thành phần tham dự.Tiếp theo Chiến Hữu Nguyễn Phục Hưng, Hội Trưởng Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California, Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng và cảm ơn các Niên Trưởng, Quan khách và toàn thể chiến hữu thuộc các quân binh chủng tham dự tiệc Tân Xuân Hội Ngộ, ông chúc tất cả một năm mới an vui hạnh phúc. (khi ông Nguyễn Phục Hưng vừa dứt lời một tràng pháo tay thật lớn để tán thưởng ông về một bài diễn văn khai mạc ngắn nhất từ trước đến nay trong cộng đồng chúng ta.)Sau đó Niên Trưởng Nguyễn Minh Chánh, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Biệt Động Quân đại diện các niên trưởng lên chúc Tết đến các niên trưởng, chiến hữu cùng tất cả một năm Đinh Dậu “An Khang, Tươi Vui Hạnh Phúc và gặp nhiều may mắn.” Ông tiếp: “Ôn lại chuyện cũ, suốt năm qua bao nhiêu những biến cố xãy ra trên quê hương cũng như trong cộng đồng. Năm mới chúng ta nên cùng đồng hành hướng về quê hương, yểm trợ cho các phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn. Chúng ta hãy lắng lòng để nghĩ về quê hương, đất nước trước tình thế hiện nay. Ông kêu gọi giới trẻ hãy cùng chúng tôi đấu tranh, không chấp nhận chế độ cộng sản. Chúng tôi đặt hết niềm tin và kỳ vọng vào những người trẻ hôm nay trong công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam có tự do, dân chủ.”Tiếp theo Không Quân Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California lên chúc tất cả các niên trưởng, quan khách cùng các chiến hữu một năm mới An Vui Hạnh Phúc.Ông tiếp: “Nhớ xưa nơi tiền đồn lúc nào cũng đón Tết trong tình Huynh Đệ Chi Binh, những cánh thư Xuân đã nói lên Tình Quân Dân Cá Nước Sau 30 tháng Tư những anh em còn kẹt lại bên quê nhà, họ đã phải chịu nhiều những mất mát, thiệt thòi, chúng ta đang sống trên vùng đất tự do, nắng ấm chúng ta không làm sao quên được, chúng ta chia xẻ với những người kém may mắn đó tại quê nhà. Chúng ta cầu mong Việt Nam sớm có tự do trong an bình hạnh phúc. Hôm nay buổi họp mặt tân Xuân có đông đủ tất cả các chiến hữu trong các quân binh chủng, điều đó đã nói lên tình huynh đệ mãi mãi là niềm tin yêu của mỗi chúng ta. Ông chúc các chiến hữu một lần nửa An Khang dồi dào sức khỏe.”Sau đó ông mời các thành viên trong Ban Chấp Hành, các Hội Trưởng thuộc các Quân Binh Chủng lên trình diện các Niên trưởng và quan khách, trong lúc nầy Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Diệp Miên Trường đã đích thân trao tặng bằng tưởng lệ của Thành Phố Westminster đến Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và các Hội thuộc các Quân Binh Chủng.Trong lời phát biểu, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Diệp Miên Trường đã cảm ơn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và ông cho biết những công tác mà Thành Phố đã thực hiện cho cộng đồng trong thời gian qua và những công tác sắp đến mà thành phố đã chuẩn thuận trong đó có việc thực hiện tượng đài những anh hùng đã tuẫn tiết sau 30 tháng 4 năm 1975 mà đề án đó đã do ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ đệ trình trước Hội Đồng Thành Phố.Tiếp theo Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân lên trình bày về CD Vinh danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.Buổi tiệc bắt đầu, chương trình văn nghệ mở màn với bản “Xuất Quân” tiếp tục với phần trình diễn của các ban hợp ca của các Quân Binh Chủng, mở đầu là Ban hợp ca Trường Võ Bị Quốc Gia. Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số và vận động gây qũy cho ngày Quân Lực 19-6.