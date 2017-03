Mỹ: TQ Chơi Kiểu Ông Trùm

Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm Thứ Tư 22/3/2017 nói rằng chính phủ Trung Quốc đang chơi kiểu thiên triều với các nước khác, và sử dụng lá phiếu “phủ quyết” đối với các quyết định về chủ quyền do các nước láng giềng nêu ra.Mattis nói trước buổi điều trần ở Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ:“Trong vùng Biển Đông, chúng ta thấy TQ xóa bỏ chữ tín trong khi họ chơi kiểu thiên triều, nơi các quốc gia khác phải triều cống hay phải lặng lẽ kham chịu trước một siêu cường, một đại cường quốc.”Báo Korea Herald cũng ghi lời Mattis tố cáo TQ dùng quyền phủ quyết đối với các quyết định về kinh tế, ngoại giao và an ninh của các nước khác trong khu vực quanh đó.Trong khi đó, bản tin VOA ghi rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 22/3 tuyên bố ông tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ không xây cất trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vì ông được Bắc Kinh hứa danh dự và hơn nữa Bắc Kinh cũng không muốn dập tắt tình hữu nghị mới giữa hai nước.Phát biểu của ông Duterte được đưa ra giữa những quan ngại tại Philippines bắt nguồn từ tuyên bố của thị trưởng Tam Sa rằng Trung Quốc đang hoạch định công tác chuẩn bị để xây một số trạm quan trắc môi trường, kể cả trên bãi cạn Scarborough.“Tôi được thông báo rằng họ sẽ không có hành động gì tại Panatag mà không tôn trọng tình hữu nghị đôi bên,” ông Duterte cho biết tại cuộc họp báo đầu giờ ngày 23/3. Panatag là tên người Philippines đặt cho Scarborough.Tổng thống Philippines nói chính phủ Trung Quốc đảm bảo rằng họ sẽ không xây cất gì trên bãi cạn có tranh chấp này.Cũng nên nhắc rằng, bãi cạn Scarborough là biểu tượng của cuộc tranh đấu lâu nay của Philipines trong việc xác quyết chủ quyền chống lại tham vọng hàng hải của Trung Quốc.Bãi đá này là ngư trường đánh bắt dồi dào cho ngư dân Philippines trước khi bị lực lượng tuần duyên Trung Quốc phong tỏa khu vực vào năm 2012.Một bản tin khác của VOA cũng cho biết Philippines và Thái Lan hôm 21/3 nhấn mạnh nhất thiết phải hoàn thiện khung sườn cho Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) trong năm nay.Điều này được nêu bật trong ngày đầu chuyến công du của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới Thái Lan. Ông Duterte nói trong một tuyên bố chung rằng hai nước đã đồng ý cần phải nhanh chóng xúc tiến các cuộc thảo luận về Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông và chung cuộc là hoàn tất Bộ Quy tắc COC.“Cả 2 nước đều nhấn mạnh nhu cầu duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, bao gồm Biển Đông. Chúng tôi nhận thức rằng tôn trọng tự do hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm của tất cả các quốc gia trong cũng như ngoài khu vực,” ông Duterte tuyên bố.VOA nhắc rằng Philippines cũng như Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền tại một số khu vực trong Biển Đông. Thái Lan không nằm trong số đó, tuy nhiên nước này thúc giục Trung Quốc cũng như các bên tranh chấp vượt ra ngoài tranh chấp biên giới và tìm cách xoa dịu căng thẳng trong khu vực.Một bản tin RFI ghi rằng vào tuần trước, một quan chức Trung Quốc tiết lộ rằng nước này đang chuẩn bị xây dựng một số trạm quan sát môi trường ở Biển Đông, trong đó có một trạm trên bãi cạn Scarborough mà họ đã chiếm từ tay Philippines. Phía Philippines đã liên tiếp phản đối, và vào hôm 22/03/2017, Trung Quốc đã cải chính là không hề có kế hoạch tiến hành xây dựng ở bãi cạn Scarborough.Theo hãng tin Anh Reuters, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã phủ nhận các thông tin, theo đó Bắc Kinh bắt đầu trong năm nay công việc chuẩn bị xây dựng một trạm quan trắc môi trường trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.Nhân cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Oánh khẳng định rằng dựa theo các cơ quan có liên can đến vụ việc, thì các thông tin về việc xây dựng trạm quan trắc môi trường trên bãi Scarborough đều sai lạc và không đúng. Theo bà: « Trong vấn đề Scarborough Shoal, lập trường của Trung Quốc rất nhất quán và rõ ràng là Trung Quốc coi trọng mối quan hệ với Philippines».Tuy nhiên, chính ông Tiêu Kiệt (Xiao Jie), thị trưởng của thành phố gọi là Tam Sa, trước đó đã tiết lộ rằng Trung Quốc dự định bắt đầu công việc chuẩn bị trong năm nay để xây dựng trạm quan trắc môi trường trên một số hòn đảo, trong đó có Scarborough. Thông tin này được chú ý vì Tam Sa là đơn vị hành chánh được Bắc Kinh tạo ra để chịu trách nhiệm quản lý Biển Đông.RFI nhắc rằng các tuyên bố của ông Tiêu Kiệt từng được tờ báo Hainan Daily loan tải và đăng trên mạng. Thế nhưng, theo hãng Reuters, vào hôm Thứ Tư, phần đề cập đến bãi Scarborough đã bị xóa đi trong tuyên bố của ông Tiêu Kiệt.Một bản tin khác của VOA cho biết hàng không mẫu hạm trực thăng lớn thứ 2 của Nhật Bản, Kaga, đã bắt đầu hoạt động hôm 22/3 để tăng cường khả năng của quân đội Nhật Bản có thể triển khai tại các vùng biển xa hơn và ngăn cản ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại châu Á.Bản tin ghi lời Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Takayuki Kobayashi nói: “Trung Quốc đang tìm cách thay đổi biển Đông bằng cach xây các căn cứ của họ và bằng các hành động tăng sức ép nhằm mục đích thay đổi hiện trạng, làm tăng những quan ngại về an ninh trong cộng đồng quốc tế.”Biển Đông có vẻ khó bình yên.