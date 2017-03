Apple Ra Mắt iPhone 7 & 7 Plus Màu Đỏ Với Giá $869 và $969

Khoảng giữa tháng 03/2017, sau khi tạm ngưng website Apple Store Online với gợi ý sẽ đem đến các sản phẩm mới, Apple đã chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm iPhone 7 và 7 Plus phiên bản màu đỏ, mang tên (PRODUCT)RED. Bộ đôi iPhone màu mới được Apple ra mắt nhằm kỷ niệm 10 năm hợp tác giữa Apple và (RED) – tổ chức gây quỹ hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS.CEO Tim Cook cho biết: “Kể từ khi Apple hợp tác với (RED) cách đây 10 năm, khách hàng của chúng tôi đã tạo ra một tầm ảnh hưởng lớn trong cuộc chiến với sự lây lan của đại dịch AIDS, thông qua việc sở hữu các sản phẩm (PRODUCT)RED như iPod Nano, tai nghe Beats cũng như các phụ kiện cho iPhone, iPad và Apple Watch. Sự ra mắt của phiên bản (PRODUCT)RED đặc biệt của chiếc iPhone 7 và 7 Plus nhằm kỷ niệm sự hợp tác giữa Apple và (RED), và chúng tôi không thể chờ đợi để được đưa chúng đến tay khách hàng”Về thiết kế, cả hai phiên bản mới vẫn được làm từ nhôm nguyên khối, là chất liệu nhôm nhám chứ không bóng như màu Jet Black. Điểm khác biệt lớn nhất của phiên bản màu mới là bên cạnh màu sắc còn nằm ở logo (PRODUCT)RED được đặt dưới chữ iPhone. So sánh với những chiếc iPhone sáng màu khác như vàng, bạc hay vàng hồng với 2 dải ăng-ten nhựa ở trên và dưới màu trắng, phiên bản (PRODUCT)RED được phủ một lớp sơn màu đỏ. Ở mặt trước của máy là một lớp kính màu trắng với viền bao quanh nút Home màu bạc.Bộ đôi iPhone màu mới của Apple không có bất kỳ thay đổi hay nâng cấp nào về cấu hình và tính năng. Máy vẫn trang bị màn hình Retina HD 4.7 và 5.5 inch, chip Apple A10 Fusion, khả năng chống nước IP68, camera chính 12MP, camera phụ 7MP. Riêng iPhone 7 Plus được trang bị hệ thống camera kép, hỗ trợ zoom quang học và chụp ảnh xóa phông. Dung lượng pin 1,960 hoặc 2,900mAh.Với tùy chọn màu đỏ vừa mới được Apple giới thiệu thì iPhone 7 & 7 Plus sẽ có tổng cộng 6 tùy chọn màu, bao gồm các màu Jet Black, Matte Black, Rose Gold, Champagne Gold và Silver.iPhone 7 và 7 Plus (PRODUCT)RED sẽ chỉ có mặt với hai phiên bản bộ nhớ trong 128GB và 256GB. Mức giá của phiên bản màu đỏ cũng sẽ tương đồng với các màu sắc khác. iPhone 7 128GB và 256GB sẽ có giá lần lượt là 749 USD và 849 USD, còn iPhone 7 Plus sẽ có các mức giá là 869 USD và 969 USD.Người dùng quan tâm có thể đặt mua bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ từ ngày 24/03/2017. Sản phẩm sẽ được vận chuyển đến khách hàng từ cuối tháng 03/2017 tại Mỹ và hơn 40 quốc gia khác bao gồm Úc, Bỉ, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hong Kong, Ý, Nhật Bản, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan, Anh, UAE, Brazil, Chile, Colombia, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Sẽ có thêm nhiều quốc gia khác được bổ sung sau trong tháng 04/2017.Theo: Nguoivietphone.com