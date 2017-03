Mỹ Họp Với Đại Diện 68 Nước Trong Liên Minh Chống ISIS: Trump Không Đổi Chiến Lược Đánh ISIS Của Cựu TT Obama; Ngoại Trưởng Tillerson Bị Chỉ Trích Vì Bỏ Họp Với NATO Để Đi Nga

WASHINGTON - Bộ ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận tin về nhật kỳ mới của cuộc tiếp xúc giữa ngoại trưởng Tillerson và giới ngoại giao của NATO sau quyết định để thứ trưởng thay thế ông Tillerson dự hội nghị Brussels ngày 4 và 5-4.Ông Tillerson ở lại trong nước để dự các đàm phán giữa TT Trump và chủ tịch Trung Cộng – ông Tillerson cũng định đi Moscow trong Tháng 4.Dư luận cảm thấy quan ngại về quyết tâm hậu thuẫn NATO của TT thứ 45. Nhưng, Washington nhanh chóng giải thích - tại Bộ ngoại giao, phát ngôn viên Mark Toner tuyên bố “Hoa Kỳ ủng hộ NATO 100%, như TT Trump đã xác nhận điều này trong thông điệp liên bang đầu tiên”. Viên chức Bộ ngoại giao cũng báo tin: ngoại trưởng Tillerson gặp đa số ngoại trưởng của NATO dự hội nghị của liên minh không tập ISIS họp tuần này tại thủ đô Washington.Liên minh NATO đề nghị thay đổi thời biểu họp để ông Tillerson vẫn có thể dự các buổi tiếp nguyên thủ Trung Cộng, nhưng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ không tán đồng, theo tiết lộ của các nguồn ẩn danh.Cựu ĐS-Hoa Kỳ tại NATO Ivo Daalder nghĩ rằng quyết định như thế là sai lầm, vì từ trước tới nay ngoại trưởng Hoa Kỳ không vắng mặt tại hội nghị cấp ngoại trưởng của NATO.Ngoài ra, giáo sư Nicholas Burns của trường Harvard, 1 cựu ĐS tại tổ chức NATO, nói “Dĩ nhiên ngoại trưởng Tillerson nên dự hội nghị Brussels – chúng ta giữ vai trò lãnh đạo, chúng ta nên gặp các đồng minh trước Nga”.Nhà báo nhắc lại: mới đây, sau chuyến công du của Thủ Tướng Merkel, TT Trump tuyên bố Đức nợ NATO và Hoa Kỳ 1 khoản tiền lớn trong các chi phí của NATO.Tin mới nhận trưa Thứ Tư cho hay: ngoại trưởng Tillerson hưá tăng áp lực trên tổ chức khủng bố tự xưng “nhà nước Hồi Giáo – ISIS”, giúp sức thiết lập vùng tạm trú cho dân chiến nạn Syria.Phát biểu với đại diện của 68 nước tham gia liên minh đánh ISIS hôm Thứ Tư, ông Tillerson không cho biết cụ thể khi nào thiết lập vùng an toàn, bằng thực hành ngưng bắn.Nhà báo nhận xét: ngoại trưởng Tillerson không nói sẽ tổ chức và điều hành vùng an toàn theo cách nào, là việc đòi hỏi sự gia tăng can thiệp quân sự của Hoa Kỳ, khác định hướng thận trọng hơn của chính quyền Obama.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng chiến luợc chống khủng bố ISIS của Hoa Kỳ đuợc tin là không thay đổi đáng kể với nhà lãnh đạo mới tại Washington là TT Trump.Hội nghị tập trung đại diện 68 nước thành viên của Global Coalition ton Counter ISIS do cựu TT Obama thành lập năm 2014 họp ngày Thứ Tư tại thủ đô Washington là cơ hội cổ vũ tiến bộ trong sứ mạng chống khủng bố quốc tế, là 1 trong các hưá hẹn trong thời gian tranh cử của ông Trump.Tiến bộ là thật bởi ISIS đang thất thế tại Syria và Iraq: Raqqa bị vây hãm sắp thất thủ và Mosul đã đuợc giải phóng.Không như các lãnh vực khác bị chính quyền Trump thu hồi hay thay thế, chiến luợc đánh ISIS hầu như không thay đổi.Tại Middle East Institute (Washington D.C.), học giả Randa Slim nhận xét: đây là cơ hội chụp ảnh của TT, ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ tại 1 sự kiện toàn cầu.Giáo sư Joseph Wippl của University of Boston, cũng là cựu viên chức CIA, nói “Họ muốn tạo ảnh hưởng chính trị”.Ngoài ra, e-mail từ phân tích gia an ninh quốc gia Amanda Kadlec ghi: tương tự TT Obama, chiến luợc chống ISIS tương tự của ông Trump tập trung vào các hoạt động không tập, hay dùng lực luợng hành quân đặc biệt truy sát đối tượng cùng trong lúc giúp huấn luyện và phát triển khả năng chiến đấu của lực luợng bản xứ – bà Kadlec nhấn mạnh: nhiều quan sát viên tin rằng TT Trump tăng cường các biện pháp kể trên, không áp dụng chiến luợc mới – điểm khác chính là huy động quân số lớn hơn thời Obama.Hoa Kỳ hiện có 500 chiến binh tại Syria, theo tin Washington Post và Ngũ Giác Đài đang định tăng lên tới 1000.Theo bà Kadlec, thăm dò dư luận của Pew cho thấy đa số công dân ưa thích đột kích bằng lực luợng hành quân đặc biệt hơn là huy động quân số lớn.Ngoài ra, học giả Slim lưu ý: chính quyền Trump muốn hạn chế ảnh hưởng trong vùng của Iran.