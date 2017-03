Công An Siết Nhân Quyền VN

HANOI -- Tình hình nhân quyền Việt Nam ngày càng siết chặt.Trong khi nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng Nguyễn Thanh Giang lo ngại rằng sức khỏe của ông có thể không kéo dài tới ngaỳ có dân chủ tự do, công an lại ngang ngược ngăn chận nhà hoạt động Nguyễn Quang A trên đường tới buổi hẹn với Đại sứ Úc.Bài viết của Nguyễn Quang A tựa đề “Xin lỗi ngài Đại sứ Australia” đã đăng trên Anh Ba Sàm, kể rằng:“Tôi nhận được lời mời của Đại sứ Craig Chittick tới dự cuộc chia tay bà Nadia Krivetz vào lúc 18h đến 20H ngày 22-3-2016. Tôi rất xin lỗi Ngài Đại sứ và bà Nadia Krivetz vì tôi đã bị 6 an ninh Hà Nội (tôi không gọi họ là côn đồ nữa vì vẫn là mấy người mà tôi đã quá quen mặt và họ đã câu cưu tôi ngày 14-3-2017 và họ nói với công an Long Biên rằng họ từ công an Hà Nội) tống lên xe lúc 17h25 phút khi đi đến nhà Ngài Đại sứ và tôi về đến nhà đúng 22H cùng ngày.CA Hà Nội đã vi phạm nhân quyền, vi phạm pháp luật rành rành. Tôi đã rất bực và chửi họ và các sếp của họ hết lời (trong 6 người mặc thường phục đó, có 1 vị đã chỉ huy việc câu lưu tôi ngày 14-3-2017 và anh ta đã không lên xe). Còn lại 5 người, 2 người ngồi trên ghế đầu cùng lái xe (một sự vi phạm luật giao thông rành rành), 2 người còn lại ngồi 2 bên kẹp tôi ở giữa.Tôi đã rất nặng lời với họ khoảng 20 phút đầu tiên, tôi xin lỗi vì tôi biết họ cũng chỉ là người thi hành mệnh lệnh.Họ đưa tôi xuống Đồng Văn và muốn mời tôi ăn tối ở 1 quán chim nào đó.Tôi bảo họ tôi không chấp nhận lời mời và tôi bảo họ “họ đã hoàn thành xuất sắc lệnh của trên”, vì bằng vũ lực và bằng sự vi phạm pháp luật họ đã thành công, cản tôi tham dự cuộc chia tay.Tôi Khuyên họ quay về, một bạn đã tháp tùng tôi đi Hưng Yên khi cản côi gặp Tổng thống Obama gần 1 năm trước, đề nghị đi uống bia, ban đầu tôi từ chối, sau đó đã cùng cả 5 người về quán bia ở gần nhà tôi để nói chuyện với họ (thực ra tôi nói toẹt với họ là tôi làm công tác an ninh vận).Rồi họ chở tôi về nơi họ đã bắt cóc, và tôi về đến nhà lúc 10 tối.”(ngưng trích)Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận tình hình bi quan về sức khỏe Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.Bản tin ghi rằng một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang vừa có đôi lời đến mọi người và ông gọi đó là “chào vĩnh biệt”do sức khoẻ của ông không được tốt.Trong những người đến thăm và nghe ông tâm tình, căn dặn, có những người từng gắn bó với ông trong đoạn đường lên tiếng cho nền dân chủ Việt Nam. Cũng có những người trẻ chịu ảnh hưởng từ bài viết và các hoạt động mà ông đã làm.“Tôi ân hận là tôi còn một cuốn nữa, đó là Tuyển tập, tuyển lựa chiến tranh, tập hợp tất cả những ý kiến của tôi phát biểu với đất nước, đóng góp với Đảng cộng sản Việt Nam cho nhân dân để làm sao để cho có những bạn trẻ thu thập lại…Tất cả những ý kiến ấy, có những ý kiến không đúng, không thực tế nhưng chắc chắn có nhiều ý kiến đúng đắn.“Tôi mong các thế hệ sau hãy nghiên cứu những cái đó để có thể sử dụng những gì có ích cho nhân dân, cho đất nước, thì tôi về bên thế giới bên kia tôi thấy sung sướng lắm.”Những câu nhắn gửi ngỡ như lời nói cuối cùng Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang gửi đến mọi người trong đoạn video ngắn do dịch giả Phạm Nguyên Trường đăng tải trên trang Facebook cá nhân cuối tuần qua làm cho những ai biết và thương yêu quí trọng ông không thể không lo lắng. Bốn năm kể từ khi bị tai biến, sức khoẻ của ông, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam đang kém dần đi. Tuy có thể tự mình đi lại đôi chút, nhưng, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, vợ của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cho chúng tôi biết ông vẫn trong tình trạng quên trước, nhớ sau.“Bây giờ thì ông ấy cũng đỡ hơn một tí, đã đứng dậy đi loanh quanh trong nhà. Trước thì đi không được, nằm liệt một chỗ. Nhưng đầu óc vẫn còn lẫn lộn lắm”...