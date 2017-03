Bắn, Đâm Dao Ở Anh: 24 Thương Vong

LONDON - Ít nhất 4 người trúng đạn thiệt mạng và 20 người bị thương khi súng nổ bên ngoài toà nhà lập pháp của vương quốc Anh UK.Tin sơ khởi cho hay: cảnh sát sở tại đang điều tra vụ rủi ro súng đạn trong khi phong toả khu vực, gồm bến xe điện ngầm Westminster.Thông tin bằng twitter của cảnh sát xác nhận súng nổ lúc 2 giờ 40 phút chiều Thứ Tư gần cầu Westminster – hình ảnh của đài truyền hình cho thấy 1 xe hơi đâm vào hàng rào của trụ sở QH – hoạt động tại Hạ Viện đình chỉ và còn hàng chục vị dân cử trong hội trường.Chủ tịch Hạ Viện David Lidington thông báo các đồng viện: 1 cảnh sát bị đâm – trực thăng đang làm việc tải thuơng. Ông Lidington từ chối cung cấp thông tin chi tiết để chờ xác nhận từ cảnh sát và thẩm quyền bảo vệ an ninh lâu đài Westminster.Phóng viên của Financial Times cho hay: các dân cử đuợc khuyến cáo không đến gần cửa sổ – 1 số cảnh sát vũ trang đã vào bên trong hội trường.Tin BBC cho biết 1 phụ nữ thiệt mạng và 5, 6 người bị thương trong khi thẩm quyền an ninh đang điều tra vụ việc như là khủng bố – 1 nghi can đâm cảnh sát bị bắn. Trước đó, hung thủ lái xe qua cầu Westminster đụng 5, 6 khách bộ hành.Bác sĩ Colleen Anderson tại bệnh viện St Thomac xác nhận 1 phụ nữ chết tại chỗ. Các dân biểu nghe 3 hay 4 tiếng súng nổ.Theo tin CNN, thiếu tá cảnh sát Harrington xác nhận có 1 số tổn thương nhân mạng nhưng không phỏng đoán bằng số.Thị trưởng Sadiq Khan ca ngợi hành động ứng phó can đảm của cảnh sát và cứu thương.Tin mới từ Thomson Reuters ghi: 2 người chết và hơn 10 người bị thương trên cầu Westminster.Chính quyền Trump đuợc cung cấp mọi thông tin cập nhật.Thủ Tướng Theresa May đã họp ủy ban an ninh, theo xác nhận của phát ngôn viên văn phòng chính phủ trên đường Downing trong khi báo Daily Telegraph đưa tin cảnh sát đang tìm kiếm 1 hay 2 nghi can/Theo phóng viên của BBC, 2 người này ngồi trên xe gây tai nạn trên cầu Westminster.Một bản tin hôm Thứ Tư của báo The New York Times cho biết cảnh sát nói rằng họ xem vụ tấn công này như là khủng bố, mà có vẻ nghiêm trọng như vụ tấn công bằng bom đường xe điện cách nay một thập niên.