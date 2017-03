Xe Toyota Mirai 2017, Tương Lai Trong Hiện Tại, Môi Trường Xanh Và Thực Đơn “Ngũ Hành” Của Đầu Bếp Top Chef Mei Lin

Truyền thông Việt ở buôi tiếp tân Toyota Mirai.

Xe Mirai tại trạm Hydrogen.

Biểu đồ hệ thống hoạt động chứa chất đốt.

Vào trưa ngày Thứ Sáu 17/03/ 2017, tại Mama Gallery của thành phố Los Angeles, hãng Toyota đã mời giới truyền thông gốc Á đến xem triển lãm và lái thử chiếc xe chạy bằng nguyên liệu hydro (fuel cell) Mirai 2017 (MY17). Cũng nhân sự kiện này, giới truyền thông rất thú vị khi được thưởng thức những món ăn do đầu bếp danh tiếng Mei Lin – người vừa giành giải thưởng cao quí Top Chef của Bravo TVs Emmy- winning show- chuẩn bị và phục vụ tại chỗ.Toyota Mirai là một chiếc xe mang niềm “kiêu hãnh xanh” của Toyota. Bởi vì nó chạy bằng nguyên liệu Hydrogen. Với phản ứng điện phân, Nhiên liệu Hydrogen lỏng kết hợp với Oxy sẽ tạo ra điện năng, dùng để vận hành động cơ điện của xe. Và chất thải duy nhất của chiếc xe này chính là nước, hoàn toàn không hủy hoại môi trường, mà là một phần tất yếu của sự sống. Như vậy Mirai cũng là Đất-Nước-Gió-Lửa, hay Tứ Đại, một khái niệm khác cũng gần với thiên nhiên, cuộc sống, rất là… triết học Phương Đông!Mirai tiếng Nhật có nghĩa là “tương lai”. Mà tương lai này lại đang có mặt trong hiện tại, khi mà Toyota Mirai 2017 đã sẵn sàng để những người lái xe yêu thiên nhiên mua, hoặc thuê (leasing), với những điều kiện hấp dẫn. Một ưu điểm cần phải nhắc tới của Mirai 2017 nữa, đó là khoảng cách di chuyển sau một lần nạp đầy nhiên liệu lên đến 312 miles. Hiện nay, đây vẫn là kỷ lục đối với các chiếc xe sử dụng nhiên liệu hydro. Kỷ lục trước đây là của chiếc Hyundai Tucson Fuel Cell, với khỏang cách 265 miles.Một lần nạp nhiên liệu hydro cho xe Toyota Mirai chỉ mất khoảng 5 phút. Mức tiết kiệm nhiên liệu tương đương (mpge) của Toyota Mirai 2017 là 67 mpge.Hiện nay, giá MSRP của một chiếc Mirai 2017 là $57,500, cộng thêm $865 phí vận chuyển giao hàng (destination fee). Khách hàng mua Mirai 2017 có thể đủ tiêu chuẩn hưởng khoản khấu trừ thuế liên bang $8,000, và $5,000 tiền rebate từ tiểu bang California. Và Mirai được phép chạy trong làn xe carpool, dù trên xe chỉ có một người, một lợi thế rất đáng kể ở xứ Cali đất chật, người đông.Khách hàng còn có thể chọn phương thức leasing, với mức trả $349/tháng trong vòng 36 tháng, đặt cọc $2,499 ngay lúc ký hợp đồng, với khoảng di chuyển thỏa thuận là 12,000 mile/năm.Nếu mua trả góp, thì người mua sẽ được hưởng lãi suất là 0% nếu trả trong 5 năm (60 tháng), hay 1.9% cho 72 tháng.Nói chung, chiếc Toyota Mirai 2017 được cho là khá tương đồng với đời trước đó, Mirai 2016 (và cũng là thế hệ Mirai đầu tiên bán tại Hoa Kỳ) về cả đặc tính kỹ thuật lẫn giá cả. Chỉ có một điểm mới: khách hàng có thêm màu xanh da trời (atmospheric blue) để lựa chọn, bên cạnh những màu đen, màu bạc… đã có sẵn.Những điều kiện hậu mãi và bảo hành cũng hết sức hấp dẫn:Ba năm được nạp nhiên liệu hydro miễn phíBa năm dịch vụ hỗ trợ xe gặp trục trặc kỹ thuật trên đường đi 24/7Bảo hành miễn phí 3 năm, hay 35,000 miles, tùy điều kiện nào đến trước.8 năm / 100,000 mile bảo đảm cho những bộ phận chính của xe, bao gồm bộ điện phân hydrogen và điều tiết năng lượng, bình chứa nhiên liệu hydrogen, bình điện, bộ máy nén khí…Lưu ý rằng Toyota Mirai 2017 hiện nay chỉ mới sản xuất ở mức giới hạn, cho nên khách hàng cũng sẽ được chọn lựa ở mức giới hạn. Hiện nay, xe chỉ dành cho thị trường tại California. Khách hàng có thể đặt mua xe trên trang mạng www.toyota.com/mirai. Sau đó, sẽ có đại diện của Toyota gọi đến để nói chuyện về khả năng sở hữu chiếc Mirai. Có 8 đại lý của Toyota tại California để khách hàng nhận xe. Ở Miền Nam California, đó là: Longo Toyota, Toyota of Orange, Toyota of Santa Monica, Tustin Toyota. Ở Miền Bắc California, đó là Roseville Toyota, San Francisco Toyota, Stevens Creek Toyota, Toyota Sunnyvale.Điều mà khách hàng quan tâm nhất, đó chính là những trạm nạp nhiên liệu hydro hiện nay chưa nhiều. Hiện nay, chỉ ở California mới có những trạm nhiên liệu hhydro, và đó là lý do Mirai chỉ mới bán ra tại California. Con số trạm hydrogen vào thời điểm đầu năm 2017 chỉ vào khoảng vài chục. Nhưng dự trù con số này sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Toyota đang hợp tác với hãng Shell chuẩn bị lắp đặt thêm các trạm bơm nhiên liệu hydro tại 7 trạm bán lẻ. Và dự án này được sự hỗ trợ của Ủy Ban Năng Lượng California, nhằm khuyến khích việc sản xuất các loại xe ít khí thải và kỹ thuật cao. Theo ông Craig Scott- một lãnh đạo cao cấp của Toyota Motor Bắc Mỹ, thì việc phát triển thêm những trạm bơm hydro là chìa khóa quan trọng để đẩy mạnh doanh số những chiếc xe sử dụng nhiên liệu hydro. Hợp tác với Shell-một công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực năng lượng- sẽ giúp Toyota nhanh chóng mở rộng mạng lưới phân phối hydro tại California, giúp khách hàng Toyota Mirai tự tin hơn.Cũng theo một chuyên viên Toyota có mặt tại buổi giới thiệu Mirai 2017, các trạm bơm hydro sẽ được xây dựng tại các thành phố lớn ở Miền Đông Hoa Kỳ trong thời gian tới, để Toyota Mirai có thể xuất hiện tại những tiểu bang, thành phố thân thiện môi trường bên Miền Đông trong thời gian sớm nhất.Kế hoạch dự kiến của Toyota là cho đến cuối năm 2017, sẽ có khoảng 3,000 chiếc Toyota Mirai lưu hành tại California. Có một thắc mắc được nêu lên: chính phủ mới của tổng thống Trump không xem khí tải CO2 là nguyên nhân biến đổi khí hậu toàn cầu. Khi mà chính quyền cắt bỏ hết những ưu đãi dành cho xe điện, xe hydro… liệu tương lai của những chiếc xe xanh có bị cản trở tại Hoa Kỳ hay không? Có lẽ chưa có gì là chắc chắn trong thời gian gần. Tuy nhiên trong tương lai, khuynh hướng cho một nền kỹ nghệ xe hơi tiên tiến, với những chiếc xe thân thiện với môi trường là điều khó có thể bị đảo ngược.(Hình do Toyota cung cấp cho phóng viên)