Tây Ninh Đồng Hương Hội Tiệc Tân Niên Đinh Dậu 2017

Trong tiệc Tân Niên của Tây Ninh Đồng Hương Hội.

Westminster (Bình Sa) --Trưa Chủ Nhật ngày 19 tháng 3 năm 2017 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Tây Ninh Đồng Hương Hội đã tổ chức tiệc Tân Xuân Hội Ngộ với sự tham dự của hàng trăm đồng hương, thân hữu Tây Ninh. Quan khách có một số qúy vị dân cử, đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể dân cử có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, cô Thu Hà Nguyễn, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy,Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, Niên Trưởng Nguyễn Văn Qúy cựu Hội trưởng, Bà Nguyễn Hạnh Nhơn, Hội truởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi; Niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH; ông Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn và phái đoàn Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai; ông Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng CSQG, ông Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, anh Lý Vĩnh Phong (đại diện Dân Biểu Alan Lowenthal); bà Mộng Lan (Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Việt Mỹ), GS. Dương Ngọc Sum, nhà văn Việt Hải và phu nhân, Dược Sĩ Trần Nghĩa Đời, Nhân sĩ Phan Đa Văn, Anh Dũng Nguyễn Giám Đốc Sài Gòn City Market Place, các cựu Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội như Nguyễn Lý Sáng, Phạm Ngọc Lân…, NGô Thiện Đức... Về phía tôn giáo có Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Quyền Đầu Tộc, Tộc Đạo Cao Đài Thánh Thất Orange, Hiền Tài Phạm Văn Khảm...Điều hợp chương trình ông Huỳnh Văn Mân và Anh Ngô Thiện Đức.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm.Tiếp theo ông Hội Trưởng Hoa Thế Nhân lên ngỏ lời chào mừng quan khách và đồng hương, ông tiếp: “Tuy rằng mọi người đều bận rộn nhưng đã nhín chút thời gian để họp mặt đầu năm, chia sẻ những vui buổn, hỗ trợ lẫn nhau hướng tới tương lai. Chính vì có những sinh hoạt của các hội đoàn trong cộng đồng đã tạo nên sự liên kết mật thiết trong cộng đồng để cùng nhau đoàn kết hướng đến tương lai.” Ông cám ơn sự hỗ trợ của đồng hương trong các sinh hoạt thể thao, văn hóa cho con em trong Hội được liên tục thành công như những năm trước đây.” Ông chúc tất cả một năm mới an vui hạnh phúc.Sau đó Ông mời tất cả qúy vị trong ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2017-2018 gồm các ông bà: Hoa Thế Nhân (Hội trưởng), Lê Kim Thao (Phó nội vụ), Đỗ Ngọc Thủy (Phó ngoại vụ), Hà Vĩnh (Tổng thư ký kiêm thủ quỹ), và các ủy viên Tú Phạm, Nam Trần, Kamila... lên chào mừng đồng hương và quan khách.Tiếp theo Ban hợp ca cùng hát liên khúc “Ly Rượu Mừng” và “Xuân Đã Về”.Sau đó đoàn Lân biểu diễn chào mừng quan khách và đồng hương, tiếng trống Lân rộn rã gióng lên làm cho mọi người tưởng chừng như ngày Tết vẫn còn quanh quẫn đâu đây.Tiếp theo Hội Đồng Niên Trưởng lên phát biểu và chúc tết đồng hương. Cựu hội trưởng Nguyễn Lý Sáng đại diện hội, chúc thọ các vị cao niên được nhiều sức khỏe, vui vẻ bên con cháu để chờ ngày trở về trên đất nước thanh bình.Đại diện các vị cao niên, bà Lê Thị Thiếp phát biểu, “Mỗi năm có vài đồng hương lại từ biệt ra đi, nhưng cũng có những con cháu đã gia nhập hội. Chúng ta vui mừng vì thế hệ trẻ hôm nay cũng rất trân trọng và tiếp nối truyền thống đoàn kết của thế hệ đi trước. Xin chúc sức khỏe tất cả đồng hương, mọi người mọi nhà sức khỏe vô biên, vạn sự an khang vạn sự lành.”Lễ chúc thọ các vị cao niên, một nét văn hóa truyền thống của dân tộc mà hội vẫn gìn giữ trong dịp Tết, cũng diễn ra một cách trang trọng thể hiện sự tôn kính, tỏ lòng hiếu thảo của con cháu, mong ông bà cha mẹ được khỏe mạnh, sống lâu vui vầy bên con cháu.Nhân dịp này, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, Ủy viên Giáo dục học khu Westmister Frances Thế Thủy và đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đã trao bằng tưởng lệ cho hội.Phần văn nghệ sôi nổi với Sớ Táo Quân, vở hát bội “Bình Tây Nguyên Soái Đại Tướng Quân”, cùng các màn văn nghệ đặc sắc khác.Tiếp theo phần lì xì đầu Xuân cho các em thiếu nhi.Sau đó phần vinh danh các cựu hội trưởng, về những đóng góp cho hội được vững mạnh từ 1996 cho tới ngày nay.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ xuất sắc do anh chị em nghệ sĩ của hội trình diễnMở màn với màn Sớ Táo Quân, vở hát bội “Bình Tây Nguyên Soái Đại Tướng Quân”, cùng các màn văn nghệ đặc sắc khác.xen lẫn có phần phát học bổng, giải khuyến học, giải học sinh gương mẩu do các nhà bảo trợ trong đó có ông Dũng Nguyễn, Giám Đốc chợ Sai Gòn City và hai vị cựu hội trưởng, ông Nguyễn Lý Sáng và ông Nguyễn Văn Quí... cũng được trao tặng đến các em học sinh.Trong dịp nầy hội cũng đã phát hành Đặc San Xuân Tây Ninh Quê Tôi năm Đinh Dậu 2017 dày 320 trang, hình bìa: “Cầu Quan Tây Ninh” thật đẹp, với nhiều bài vở, tài liệu giá trị, đặc biệt có bài viết về “Tục Ngữ Ca Dao về ngày Tết Nguyên Đán”.Qúy đồng hương muốn biết thêm chi tiết về những sinh hoạt của hội và nhận “Đặc San Xuân Tây Ninh Quê Tôi” Đinh Dậu 2017 xin liên lạc: Hoa Thế Nhân (714) 323-2188, Ngô Thiện Đức (714) 487-9764, Nguyễn Lý Sáng (714) 791-6481, Phạm Ngọc Lân (714) 414-9215.