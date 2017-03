Ngoại Trưởng Mỹ Đi Á Châu

Tân Ngoại Trưởng Tillerson thực hiện chuyến công du Á châu Thái bình dương [ACTBD] đầu tiên với nhiều công tác khó khăn, gay cấn phải làm. Nhưng Bộ Ngoại Giao mà Ông phụ trách bị cắt giảm đáng kể trong dự trù ngân sách 2018 của TT Trump, cắt tới 29%, từ 54 tỷ đô la xuống còn 39 tỷ thôi.Chỉ một chuyến đi 4 ngày mà Ông phải qua ba nước, 2 đồng minh trụ cột Nhựt và Nam Hàn và một đối tác với tác phong như đối thủ đáng gờm là Trung Quốc CS hay Trung Cộng [TC]. Nào phải trấn an, siết chặt, cam kết bảo đảm an ninh cho hai đồng minh thân thiết Nhựt, Nam Hàn trước cuộc khuấy phá leo thang của CS Bắc Hàn. Nào cố vận động đối thủ TC ngăn chận CS Bắc Hàn phát triển hoả tiễn đạn đạo và vũ khí nguyên tử. Còn phải bàn bạc nghị trình cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của TT Trump và Chủ Tịch Tập cận Bình có tin sẽ xảy ra tại tư dinh của TT Trump tại tiểu bang Florida của Mỹ trong hai ngày 6 và 7 tháng Tư, 2017. Chuyến đi này của Ông tân ngoại trưởng Mỹ lặng lẽ hơn so với cách thức của những người tiền nhiệm. Chỉ bằng phi cơ nhỏ thôi. Không có đoàn nhà báo ngoại giao như thường lệ, chỉ duy nhất một phóng viên từ một trang web bảo thủ, Independent Journal Review, được mời đi cùng.Đối với TT Trump cho tới bây giờ, Ông vẫn kín tiếng kế hoạch quân sự của chánh quyền của Ông liên quan tới ACTBD. Nhưng lời tuyên bố và việc làm của tân Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Mattis cho thấy Mỹ tăng cường quân lực về vùng này. Bộ Trưởng Quốc phòng Mattis dành chuyến công du ngoai quốc đầu tiên của Ông cho vùng này. Sau khi làm việc với Nhựt, Nam Hàn, tin AFP của Pháp, ngày 3/2 Ông Mattis đã cảnh cáo CS Bắc Hàn, rằng “bất kỳ cuộc tấn công nào vào Hoa Kỳ, hoặc các đồng minh của chúng tôi, sẽ bị đánh bại, và việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng hiệu quả và áp đảo.”Nhưng tin RFI của Pháp, “Mặc dù vẫn chỉ trích kịch liệt Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis hôm 04/02/2017, tuyên bố là hiện giờ chưa cần có những chiến dịch quân sự lớn của Mỹ để đáp lại hành động áp đặt chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng biển này. Theo lời bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, nên tập trung trước hết vào ngoại giao để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.”Tuy nhiên TT Trump và Bộ Trưởng QP Mattis đã cho mở cuộc tuần tra đầu tiên sâu sát, lớn lao nhứt với một chiến đoàn có cả một hàng không mẫu hạm, tuần tra vào bên trong 12 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế của các bãi đá và đảo mà TC đã tuyên xưng chủ quyền và quân sự hoá. Còn tân Bộ Trưởng Ngoại giao kiêm Ngoại Trưởng Mỹ dành một chuyến công du ACTBD trong 4 ngày từ 15 đến 19/3, tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trạm đầu tiên Ông đến và làm việc là Nhật vào thời điểm Nhật vẫn “chưa nguôi cơn giận” về hành động như một quốc gia côn đồ của CS Bắc Hàn vào ngày 6/3 đã phóng 4 hoả tiễn mà 3 rơi vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Nhật.Nhựt muốn có và Ngoại Trưởng Mỹ Tillerson đã cam kết Mỹ bảo đảm an ninh cho các đồng minh trước mối đe dọa của Triều Tiên.Đồng minh thứ hai là Nam Hàn, Ngoại Trưởng Tillerson tái khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn “vẫn không thay đổi”. Hai quân đội Mỹ Hàn đang tiến hành cuộc tập trận chung. Ngoại trưởng Tillerson đích thân đến thị sát khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, là địa điểm đầu tiên khi Ông đến Nam Hàn. Tại đây, ông Tillerson tham gia chụp ảnh để thể hiện sự đoàn kết và sức mạnh của liên minh Mỹ-Hàn.Trước đó, khi thăm Nhật Bản, phát biểu với báo chí sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tại thủ đô Tokyo, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói, "rõ ràng là cần có một cách tiếp cận khác" sau 29 năm nỗ lực ngoại giao thất bại để thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí nguyên tử. Khi được hỏi liệu có khả năng có hành động quân sự hay không, ông nói: "Chắc chắn chúng tôi không muốn mọi chuyện dẫn tới xung đột quân sự." Nhưng ông nói: "Nếu họ tăng mối đe dọa chương trình vũ khí của họ đến một mức độ mà chúng tôi tin rằng đòi hỏi hành động thì sự lựa chọn đó là có." Ông cũng kêu gọi Trung Quốc thực hiện triệt để các lệnh trừng phạt mà LHQ áp đặt để phản ứng lại các vụ Bắc Hàn thử hoả tiễn và nguyên tử.Phần dễ dàng của chuyến công du Á châu chấm dứt sau hai chặng Nhựt và Nam Hàn. Ngày 18-3 Ngoại Trưởng Tillerson đến TQ. Trước đó vào ngày 16, Donald Trump viết vài hàng tung ra như pháo trên Twitter của Ông, rằng "Triều Tiên đang hành xử rất tồi tệ", "Họ đã" chơi "Hoa Kỳ trong nhiều năm. Trung Quốc đã làm rất ít để giúp đỡ!".Về phía TC, TC đang chống Mỹ đặt dàn hoả tiễn THAAD ở Nam Hàn, và trả thù tập đoàn thương mại Lotte của Nam Hàn đã dành một lô đất cho Mỹ bố trí hoả tiễn. TC trả thù Lotte bằng cách đóng cửa 79 trong tổng số 89 cửa hàng của Tập đoàn Lotte ở Trung Quốc. Và TC cấm không cho dân TQ du lịch Nam Hàn. Nam Hàn đang làm thủ tục khiếu kiện TQ ở WTO. Và TC cũng chống cả hai Mỹ và Nam Hàn mở cuộc tập trận ngoài biển.Trong hai ngày làm việc ở Bắc Kinh từ 18-3, Ngoại Trưởng Tillerson gặp Ngoại trưởng Vương Nghị và Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau cuộc gặp gỡ với Ô. Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm thứ Bảy nói những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức “khá là nguy hiểm.” Tin Reuters sau đó khi Ô Tillerson rời Bắc Kinh với những lời hứa cùng hợp tác của Trung Quốc trên hồ sơ nguyên tử của Bình Nhưỡng. Nhưng tin RFI khai thác tin AFP của Pháp cho biết “vào lúc chủ tịch Trung Quốc tiếp ngoại trưởng Mỹ tại Bắc Kinh, Bắc Triều Tiên loan báo thử nghiệm thành công động cơ mới trang bị hoả tiễn «ngang tầm thế giới» để chào dằn mặt Ngoại Trưởng Mỹ.Còn khi Ngoại Trưởng Tillerson gặp gỡ Chủ Tịch Tập cận Bình, Ông Bình nói "Ngài đã nói rằng quan hệ Trung - Mỹ chỉ có thể là thân thiện và tôi đánh giá cao điều này". Ông Tập còn cho biết thêm Ông đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ nhiều lần. "Chúng tôi đều kỳ vọng một kỷ nguyên mới cho sự phát triển mang tính xây dựng. Nhưng, các hồ sơ nóng bỏng vấn đề nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn, tư cách của Đài Loan, và các tranh chấp ở Biển Đông cả hai Ông không ai đề cập tới trong cuộc hội kiến này./. (VA).