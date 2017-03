SoftBank Ngưng Đầu Tư Vào Dự Án Smartphone Android

Khoảng cuối tháng 03/2017, SoftBank quyết định ngừng đầu tư vào Essential, dự án phát triển smartphone Android cao cấp mang của Andy Rubin, cha đẻ Android. Thay vào đó, SoftBank sẽ giúp Rubin bán Essential tại thị trường Nhật Bản.Trong tháng 01/2017, xuất hiện thông tin cho rằng Andy Rubin đang phát triển một mẫu smartphone mới. Đây được cho là một mẫu smartphone cao cấp có khả năng đánh bại iPhone của Apple và Pixel của Google. Rubin đã thành lập một startup có tên Essential Products Inc. để phát triển chiếc smartphone mới. Theo dự kiến, máy sẽ có màn hình 5.5 inch và hỗ trợ các phụ kiện dạng module tương tự như dòng Moto Z.Sau đó, một thiết bị có tên Essential FIH-PM1 đã xuất hiện trên trang Geekbench. Thiết bị chạy Android 7.0, dùng chip Snapdragon 835, và có 4 GB RAM. Trong thử nghiệm đơn lõi Essential FIH-PM1 đạt điểm số 1,844 còn đa lõi đạt 5,426. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển của smartphone Android mới. Theo trang The Wall Street, SoftBank đã quyết định ngừng cấp khoản vốn 100 triệu USD cho smartphone Essential, mà bù lại sẽ giúp bán smartphone tại Nhật Bản.Nguồn tin giấu tên trong nội bộ tiết lộ rằng xung đột lợi ích chính là lý do khiến SoftBank phải ngừng đầu tư vào smartphone của Rubin. Theo đó, CEO Masayosi Son của SoftBank hiện đang muốn tạo ra một quỹ đầu tư công nghệ có số vốn lên tới 100 tỷ USD. Và Apple đang có kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào quỹ, nên việc đầu tư cho một mẫu smartphone cạnh tranh với iPhone có thể sẽ gây ra xung đột.Tuy nhiên, một báo cáo khác tuyên bố rằng 100 triệu USD sẽ không tới từ SoftBank, mà thay vào đó có thể được huy động từ một số nhà đầu tư. Và báo cáo còn khẳng định Essential sẽ sớm kết thúc vòng gây vốn.Theo: Nguoivietphone.com