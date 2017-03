Cấm Đem Đồ Điện Tử Lớn Đi Phi Cơ Tới Mỹ Từ 10 Phi Trường Của 8 Nước Hồi Giáo

WASHINGTON - Chính quyền Trump vừa ban hành 1 số hạn chế mới với hành khách đáp máy bay đi Hoa Kỳ từ 10 phi trường của 8 nước Hồi Giáo ở Trung Đông và Bắc Phi.Vật dụng điện tử lớn hơn máy điện thoại di động mang theo người bị cấm với các quan ngại về an ninh không cụ thể.Các hãng hàng không có kỳ hạn 96 giờ để thi hành lệnh cấm này, nếu không sẽ không đuợc bay đến Hoa Kỳ.Không có hãng nào của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng.Máy cell phone và y cụ không bị cấm.Lệnh cấm được gọi là các hạn chế “tạm thời” mới được công bố bởi Bô Nội An Hoa Kỳ.Hành khách máy bay sẽ bị ảnh hưởng nếu bay tới Mỹ từ 10 phi trường sau đây: Istanbul, của Thổ Nhĩ Kỳ; Dubai and Abu Dhabi của Ả Rập Thống Nhất; Doha của Qatar; Amman của Jordan; Cairo của Egypt; Casablanca, của Morocco; Jeddah and Riyadh Của Ả Rập Saudi; Kuwait City của Kuwait.Hoặc nếu hành khách phi cơ bay thẳng tới Mỹ trên một trong 9 hãng hàng không sau đây: EgyptAir; Emirates; Etihad Airways; Kuwait Airways; Qatar Airways; Royal Air Maroc; Royal Jordanian; Saudia (Saudi Arabian Airlines); Turkish Airlines.