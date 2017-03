Giới Đầu Tư Hoài Nghi Chính Sách Kích Thích Phát Triển Của Trump

NEW YORK - Cổ phiếu mất sức tăng và trở thành xuống dốc trong các giao hoán hôm Thứ Ba tại Wall Street giữa lúc giới đầu tư cảm thấy hoài nghi với chính sách kích thích phát triển mà ông Trump cổ vũ từ khi vận động tranh cử.Chỉ số kỹ nghệ Dow Jones mất 133.48 điểm, bằng 0.64% - S&P mất 0.65% và Nasdaq mất 0.94%.Phóng viên báo cáo: S&P sút giảm mạnh nhất trong 1 ngày kể từ hôm 11-10 trong khi lãi suất công trái hạ xuống mức thấp nhất 3 tuần.Chủ tịch Rick Meckler của công ty đầu tư Libertyview (New Jersey) nhận xét: hành động chính trị như trong vụ điều trần hôm Thứ Hai của giám đốc FBI cho hiểu xung đột nội bộ làm trì hoãn những việc có liên quan với kinh doanh, đầu tư – theo lời ông, giới đầu tư buộc phải cân nhắc khi thực tế ám chỉ cơ hội có thể bị đẩy qua năm tới hay không có gì.Với ông Mark Kepner là giám đốc quản trị của Themis Trading (New Jersey), giá dầu đang thấp và đuợc chú ý hơn từ khi vuợt ngưỡng 50 MK/thùng trong khi nhiều người tin rằng Quỹ dự trữ liên bang sẽ hành động về lãi suất theo hướng “diều hâu hơn”.Chiến luợc gia Brian Jacobsen của ban quản trị Quỹ của Wells Fargo (Wisconsin) nói: đảng CH nên dành ưu tiên cho chính sách giảm thuế hơn là thay thế ObamaCare.