2 Người Bị Bắt Vì Chống Chế Độ

Chính quyền CSVN vẫn không ngừng lạm dụng điều 88 bộ Luật Hình Sự để trấn áp, bắt bỏ tù dân lành một cách trái phép, mà cụ thể là vụ bắt ông Bùi Hiếu Võ tại Sài Gòn hôm 17 tháng 3 và vụ bắt anh Phan Kim Khánh tại Thái Nguyên hôm 21 tháng 3, theo tin của trang mạng Dân Làm Báo hôm Thứ Ba cho biết.Bản tin Dân Làm Báo viết như sau.“Trong hai ngày 17 và 21/3/2017, đã có hai công dân bị bắt khẩn cấp với cáo buộc vi phạm điều 88 BLHS “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN”.“Ngày 17/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã khám xét nơi ở và đọc lệnh bắt ông Bùi Hiếu Võ, sinh năm 1962. Ông Võ có hộ khẩu thường trú tại P11-01, lô C, chung cư Hà Đô, đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp.“Bốn ngày sau, 21/3/2017, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cũng khám xét khẩn cấp và đọc lệnh bắt anh Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại Khu 5, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.”Bản tin Dân Làm Báo cho biết thêm rằng, “Cho đến lúc này, hầu như công luận không hề biết về hai nhân vật vừa bị bắt nói trên. Bộ Công an cũng như báo chí lề đảng không tiết lộ thêm chi tiết nào về họ ngoài những thông tin ít ỏi vừa nêu, khác hẳn với việc bắt những nhân vật nổi tiếng khác.“Không rõ việc làm của họ là gì trong số những hành vi luôn bị cho là “chống nhà nước” như đưa kiến nghị, viết bài, công khai bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, hay biểu tình ôn hòa…”Hình trên trang mạng Dân Làm Báo.