NATO Thay Đổi Ngày Họp Để Ngoại Trưởng Mỹ Có Thể Dự

WASHINGTON - 1 viên chức tiết lộ: ngoại trưởng Rex Tillerson không dự hội nghị của Liên Minh NATO họp đầu tháng tới tại Brussels để đi Nga và Italy.Đại diện bậc thấp hơn của Hoa Kỳ dự hội nghị NATO ngày 5 và 6-4 đưa tới quan ngại về mức độ cam kết với các đồng minh châu Âu trong lúc vận động cải thiện liên lạc với Moscow.Thứ trưởng Tom Shannon thay thế ông Tillerson tại hội nghị Brussels, theo xác nhận của viên chức ẩn danh – cũng viên chức này cho hay: ngoại trưởng Tillerson định tiếp xúc đa số trong số đại diện của liên minh quân sự 28 nước trong tuần này tại thủ đô Hoa Kỳ.Trong chuyến đi châu Âu Tháng 2, PTT Mike Pence đã trấn an các đồng minh châu Âu và cho biết TT Trump trông đợi tiến bộ của các thành viên NATO trong việc tăng chi phí an ninh trong ngân sách quốc gia.Hôm Thứ Hai, TTK-NATO Jens Stoltenberg đến Washington, là lần đầu tiên từ khi TT Trump tuyên thệ nhậm chức, sẽ họp với các nước trong liên minh đánh ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu.Chính quyền Trump muốn NATO tăng can dự sứ mạng chống jihadist.Trong khi đó một bản tin khác của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Ba cho biết rằng đồng minh NATO đã đưa đề nghị thay đổi ngày họp để cho ngoại trưởng Mỹ có thể vừa dự họp NATO vừa dự họp với Chủ Tịch Tập Cận Bình của TQ sang thăm Mỹ.