Đại Diện Thương Mại Mỹ: Tiếp Tục Thương Lượng Mậu Dịch Với Liên Âu

BRUSSELS - Thương luợng mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Liên Âu không ngưng sau khi phải tạm đình chỉ vì nhu cầu tuyển cử tại Hoa Kỳ, theo xác nhận từ viên chức cao cấp của chính quyền Trump.EU sợ rằng chính quyền mới tại Washington định bỏ ngang đàm phán Transatlantíc Trade and Ivestment Partnership (TTIP) sau khi chính quyền Trump ngưng can dự đề án tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương (đuợc quen gọi bằng tên tắt TPP).Nhà ngoại giao Adam Snub, quyền trưởng phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Âu trong lúc chờ TT Trump bổ nhiệm ĐS mới, tuyên bố tại 1 ủy ban của QH Âu Châu “Chúng tôi đang xem xét – quý vị biết lập trường của TT về TPP, nhưng TTIP không là cùng loại”. Ông Snub hô hào lạc quan tin tưởng và nói: lập trường của Washington sẽ đuợc biết rõ hơn khi đại diện thương mại của chính quyền Obama đuợc thay thế.