Xe Tải, Gạo, Gà, Tiết Canh

Bản tin VOV kể chuyện ở Lai Châu: Hai xe tải va chạm, dính chặt nhau lao xuống vực sâu…Sáng 21/3, trên quốc lộ 4D, thuộc huyện Tam Đường (Lai Châu) 2 xe tải va chạm nhau và rơi xuống vực sâu 30m, làm 4 người bị thương nặng.Thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu vừa cho biết: Vào lúc 6 giờ sáng nay (21/3), trên quốc lộ 4D, ở chân đèo Hoàng Liên Sơn, thuộc địa phận bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe tải, làm 4 người bị thương nặng.Trong khi đó, báo Người Lao Động nêu câu hỏi: Gạo, gà từ Campuchia có đáng lo?Nhiều loại nông sản Campuchia như gạo, gia cầm… sẽ được Việt Nam áp thuế nhập khẩu ưu đãi 0%, gây áp lực cạnh tranh lên thị trường trong nước.Theo thỏa thuận, Việt Nam cũng có nhiều mặt hàng được Campuchia áp thuế nhập khẩu 0%.Vấn đề là, Việt Nam đang thừa gạo.Bản tin NLĐ kể rằng Nghị định 24/2017 của Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia năm 2016, từ ngày 14-3 đến hết 31-12, 11 nhóm mặt hàng có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của Campuchia cấp và thông quan qua các cặp cửa khẩu trong danh mục sẽ được hưởng thuế ưu đãi 0%. Trong đó có 2 nhóm mặt hàng lúa gạo và sản phẩm gia cầm khiến nhiều người lo ngại do tình hình tiêu thụ trong nước đang khó khăn.Ông Phạm Thái Bình - Giám đốc Công ty Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TP Cần Thơ), chuyên bán gạo cao cấp cho thị trường trong và ngoài nước - nhận định trong khi gạo trong nước đang thừa thì việc có thêm nguồn cung từ Campuchia chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thị trường.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Thêm một người tử vong vì ăn tiết canh…Sau khi ăn tiết canh dê, hai người đàn ông ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa phải nhập viện vì bị nhiễm liên cầu lợn, một người tử vong sau đó.Sáng 21-3, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết cách đây một tuần, bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị tích cực hai bệnh nhân là N.Đ.Nh. (50 tuổi, trú xã Ba Đình) và Tr.V.Ph. (50 tuổi, trú xã Nga An, đều huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) trong tình trạng sốt cao, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn nhiều, mệt mỏi toàn thân.Đến ngày 18-3, tình trạng bệnh nhân Ph. diễn biến nặng, khó qua khỏi nên gia đình xin đưa về nhà, sau đó đã tử vong.Còn bệnh nhân Nh., sau nhiều ngày được các bác sĩ điều trị tích cực tại khoa Truyền nhiễm đã tỉnh táo, nhưng thính lực giảm.Theo người thân của hai bệnh nhân, ngày 5-3, anh N.Đ.Nh. và anh Tr.V.Ph. đi liên hoan với bạn bè và có ăn tiết canh dê.Trong khi đó, báo Thanh Niên kể chuyện: Vợ truy sát, chém chồng 20 nhát vì nghi có 'bồ nhí'…Nghi chồng có bồ, chị Phương vác dao chém chồng. Sau đó nghi phạm gọi điện thoại cho người thân trong gia đình nạn nhân... thông báo rồi bỏ trốn.Chiều 20.3, thông tin từ Công an H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang truy tìm nghi phạm Trần Bích Phương (44 tuổi, quê H.Trà Ôn, Vĩnh Long) để làm rõ hành vi cố ý gây gây thương tích. Nạn nhân của vụ "truy sát" là chồng của Phương, anh Nguyễn Sơn Giang (37 tuổi, ngụ ấp An Thới, xã An Bình, H.Long Hồ).Chém 1 nhát chưa hả giận? Sao nỡ chém tới 20 nhát dao? Mới biết, cơn giận là kinh hoàng.Trong khi đó, bản tin VTV kể về tình hình chống xâm nhập nước mặn ở Miền Tây.Nhằm chống xâm nhập mặn ở ĐBSCL, Bộ NN&PTNT đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng tiến hành khảo sát thiết kế và xây dựng một số cống ngăn mặn, giúp người dân sản xuất.Nhằm phối hợp giữa các biện pháp công trình và phi công trình trong việc chống hạn, chống xâm nhập mặn ở các tỉnh ĐBSCL, trong năm 2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, tiến hành khảo sát thiết kế và xây dựng một số cống ngăn mặn có khẩu độ lớn từ 20 - 30 m ở các tỉnh như: Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, nhằm khép kín hệ thống cống ngăn mặn ở một số tỉnh, giúp người dân sản xuất.Thế gian đầy nỗi lo vậy.