Cộng Đồng VN Nam Cali Cảm Ơn Hội Đồng Thành Phố Westminster Cho Treo Cờ Phướn Việt-Mỹ Vĩnh Viễn Trên Đường Bolsa

Trong buổi vinh danh và cảm ơn Hội Đồng Thành Phố Westminster.

Trong buổi vinh danh và cảm ơn Hội Đồng Thành Phố Westminster.

Trong buổi vinh danh và cảm ơn Hội Đồng Thành Phố Westminster.

Trong buổi vinh danh và cảm ơn Hội Đồng Thành Phố Westminster.

Trong buổi vinh danh và cảm ơn Hội Đồng Thành Phố Westminster.

Trong buổi vinh danh và cảm ơn Hội Đồng Thành Phố Westminster.

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội Trường báo Việt Mỹ Magazine, 14190 Beach Blvd., Thành Phố Westminster, CA 92683, vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật, 19 Tháng Ba Cộng Đồng Việt Nam Nam California đã long trọng tổ chức lễ vinh danh và cảm ơn Hội Đồng Thành Phố Westminstter qua Nghị quyết 4818 ngày 14 tháng 12 năm 2016 công nhận lá cờ vàng là biểu tượng của người Việt tự do và chống lại việc treo cờ đỏ của cộng sản Việt Nam trong thành phố.Chấp nhận đề nghị của cộng đồng Việt Nam Nam California cho phép treo cờ phướn mang hình cờ Việt – Mỹ vĩnh viễn trên 22 trụ đèn trên Đại Lộ Bolsa (Đại Lộ Trần Hưng Đạo).Tham dự buổi lễ vinh danh có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Nghị Viên Segio Contreras, cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, DS Nguyễn Đình Thức đại diện TNS Janet Nguyễn, BS. Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, DS Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, ông Phan Thanh Thắng, Phó Chủ Tịch Đảng Vụ Hội Đồng Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng, bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên Giáo Dục Học khu Westminster, Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính, Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng, qúy vị nhân sĩ, một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông. Đặc biết có sự tham dự của đại diện hội cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, ông Steven Cooper và ông Dennis Phelps thuộc chi hội địa phương Chapter 756 và 1024 của Vietnam Veteran of America, đông đủ các thành viên rong các cơ chế Cộng Đồng Viết Nam Nam Cali và đồng hương.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm, Kỹ Sư Trương Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng lên chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy vị.Ông cho biết: “trước 30 tháng 4 năm 1975 ông chỉ là một đứa học trò lớp 2, mỗi sáng Thư Hai đầu tuần là các em tập trung trước sân cờ làm lễ chào cờ, nhưng có một sáng Thư Hai tôi đến trường trễ, cửa trường đóng vì lễ chào cờ đang diễn ra. Tôi đứng bên ngoài, thấy mọi người dừng xe, bỏ mũ và đứng nghiêm chào cờ vàng ba sọc đỏ. Sau đó tôi phải sống 19 năm lớn lên và học dưới chế độ cộng sản. 19 năm qúa đủ để một đứa trẻ quên mất những gì chỉ không đầy hai năm được sống và học dưới mái trường Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên khi qua Mỹ vào tháng 4 năm 1993, tôi được người Chú dẫn đi tham dự lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen,Khi mọi người đứng lên hát bài quốc ca VNCH, tôi tự động mở miệng hát theo, nhưng nghẹn lời, nước mắt tuôn trào. Tôi đứng ngậm ngùi nghe những lời hát quen thuộc. này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi…. Đối với tôi, chỉ sống hai năm dưới mái trường VNCH, tôi còn xúc động, nghẹn ngào như thế, thử hỏi các ông bà, nhất là những người lính VNCH, còn yêu thương sâu đậm lá cờ vàng đến thế nào!... Ngày hôm nay hàng triệu người Việt tỵ nạn cộng sản đang sống lưu vong khắp nơi trên thế giới, lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã trở thành biểu tượng thiên liêng bởi sụ chính nghĩa của lá cờ vàng của dân tộc Việt Nam thực sự. Chính vì vậy việc thành phố Westminster đã ra nghị quyết cấm cờ đỏ, vinh danh cờ vàng và thông qua việc cho treo cờ cờ vàng vĩnh viễn trên Đại lộ Bolsa (Trần Hưng Đạo) là một việc làm rât cao cả, đáp ứng lòng mong ước của khối người Việt tỵ nạn cộng sản; vì vậy rất xứng đáng để chúng ta làm lễ vinh danh và cảm ơn Hội Đồng Thành Phố Westminster.”Tiếp theo ban tổ chức mời Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Sergio Contreras lên sân khấu để nhận quà lưu niệm và bảng vinh danh. Ba nghị viên Margie Rice, Kimberly Hồ và Tyler Diệp không tham dự vì bận công tác khác..Trong lời phát biểu Thị Trưởng Tạ Đức Trí cảm ơn anh Ngãi Vinh và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali. Ông cho biết trong thời gian qua Hội Đồng Thành Phố cũng đã thực hiện xong một Trung Tâm lưu trử danh sách những quân nhân đã vị quốc vong thân, gần đây nhất ông và Nghị Viên Kimberly Hồ cũng đã đưa ra một dự án xây dựng tượng đà những anh hùng tuẫn tiết sau 30-4-75, ông tiếp: “Những việc làm vừa qua là niềm hãnh diện chung cho cả cộng đồng. Sau 42 năm, ngày nào chúng ta còn tranh đấu, ngày ấy chúng ta còn hy vọng cho một Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn rọng.”Chính quyền địa phương cần lắng nghe nguyện vọng chính đángNghị Viên Sergio Contreras phát biểu: “Tôi rất vui, đến để ủng hộ và cùng cộng đồng Việt Nam, không quên những người đấu tranh cho tự do của VNCH.”Sau đó Chủ Tịch Ngãi Vinh mời ông Phạm Hoàn và bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên để nói lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của hai vị nầy cho cộng đồng trong suốt thời gian qua.Tiếp theo cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, chủ tịch hội đồng cố vấn Cộng Đồng Việt Nam Nam California, phát biểu về ý nghĩa của lá cờ Quốc Gia Việt Nam.Ông cho biết: “Chúng ta nên nhớ năm 1948, người Pháp giao lại nền độc lập cho Việt Nam, cựu hoàng Bảo Đại khi ấy đã chọn lá cờ vàng ba sọc đỏ và bài hát Tiếng Gọi Công Dân là quốc ca. Năm 1955, sau khi có cuộc họp ở Geneve, VNCH mới ra đời,Như thế cờ vàng ba sọc đỏ là quốc kỳ, là lá cờ của quốc gia Việt Nam. VNCH chỉ là một thể chế trong một khoảng thời gian nào đó. Có thể sẽ có nền đệ tam, đệ tứ cộng hòa hay VNCH sau này, hay bất cứ một thể chế không cộng sản khác, nhưng cờ vàng vẫn là cờ của quốc gia,”Ông ca ngợi những thành tích đi tiên phong của thành phố Westminster.Chúng ta cám ơn Hội Đồng Thành Phố Westminster vì đây là thành phố vinh danh các biểu tượng chính nghĩa quốc gia, phân biệt quốc, cộng. Tôi từng là chủ tịch Ủy Ban Thành Lập Phát Triển Little Saigon năm 1988; Trung Tướng Lâm Quang Thi, cấp chỉ huy cũ của tôi, đọc diễn văn khai mạc Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ năm 2003 để vinh danh người lính VNCH, Hoa Kỳ và đồng minh tham chiến Việt Nam,”Ông Đại Tá Lý cho biết tiếp: “nghị quyết cấm cờ đỏ ngày 14 Tháng Mười Hai được chuẩn thuận năm ngoái, và thành phố cũng cho treo 22 trụ phướn trên đại lộ Bolsa. Đề nghị này do Cộng Đồng Việt Nam Nam California khởi xướng, và nồng cốt là do ông Phan Văn Chính, ủy ban dựng cờ chính nghĩa phụ trách.Các trụ phướn ấy sẽ nằm vĩnh viễn trong khu con lươn dọc trên đường Bolsa, từ Magnolia đến Brookhurst. Theo dự tính, mỗi trụ có hai lá cờ Mỹ-Việt, chi phí khoảng $550. hiện nay đã được các mạnh thường quân và đồng hương đã yểm trợ được 9 trụ còn lại 13 trụ ông kêu gọi đồng hương, các mạnh trhường quân và các hội đoàn, đoàn thể tiếp tục yểm rợ để công tác thực hiện hoàn thành càng sớm càng tốt.”Ông Phan Văn Chính người thực hiện công tác nầy lên cám ơn qúy vị quan khách cùng đồng hương, nhất là các mạnh thường quân đẽ yểm rợ cho công trình nầy, sau đó ông cho biết tiếp: “Con số $550 cho một trụ phướn, bao gồm cột trụ cao 5-6 ft, hai lá cờ được in hai mặt và phụ tùng trên dưới, cũng như cả tiền đóng bảo hiểm. Mong các mạnh thường quân ủng hộ cho 13 trụ phướn còn lại để có thể khánh thành ba hôm trước ngày 30 Tháng Tư.Bác Sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch hội đồng đại biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, trong lời phát biểu ông đã nhấn mạnh đến lòng trọng ơn nghĩa của người Việt, ông nói:“Chúng ta biết ơn, nhớ ơn, ghi ơn và trả ơn. Khi trả ơn, chúng ta trả lại cho người thi ơn, hay cho những người xung quanh. Little Saigon là nơi treo cờ vàng nhiều nhất, nhờ có cộng đồng mạnh và các dân cử gốc Việt nhiều nhất.Xen kẻ chương trình có phần trình diễn văn nghệ đấu tranh do các nghệ sĩ thân hữu phụ trách.